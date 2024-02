Trump se les va a la yugular a Taylor Swift y a Travis Kelce; afirma que la cantante es ‘desleal’

“Firmé y fui responsable de la Ley de Modernización de la Música para Taylor Swift y todos los demás artistas musicales”, declaró Trump en Truth Social . “ Joe Biden no hizo nada por Taylor y nunca lo hará”.

“No hay manera de que ella pueda respaldar al corrupto Joe Biden, el peor y más corrupto presidente de la historia de nuestro país, y ser desleal al hombre que le hizo ganar tanto dinero”, continuó Trump.

“Además de eso, me gusta su novio, Travis, ¡aunque puede que sea liberal y probablemente no me soporta!”

Swift, quien respaldó al ex vicepresidente Joe Biden en las elecciones de 2020, se ha vuelto súper viral por su relación con Kelce, el ala cerrada de los Chiefs que jugará el Super Bowl el domingo por la noche.

“Sigue soñando, Donnie”, publicó la cuenta X de “Dark Brandon”, dedicada a respaldar al presidente Biden, junto con una imagen que destaca el respaldo de Swift al hombre de 81 años.

La favorita de la música pop ambién ha resistido una serie de extrañas teorías de conspiración, incluida la de un usuario de las redes sociales que alegó que “ la unidad de operaciones psicológicas del Pentágono instó a la OTAN a convertir a Taylor Swift en un activo para combatir la desinformación en línea” y derrotar a Trump.

Dada su gran popularidad e influencia, algunos de los fieles del MAGA se han preocupado de que pueda representar un peligro potente para las perspectivas de reelección del 45º presidente.

Muchos republicanos tradicionales han desdeñado la teoría de la conspiración.

Swift no ha revelado públicamente si tiene intención de respaldar a un candidato antes de las elecciones presidenciales del 5 de noviembre.