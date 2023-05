The Associated Press es galardonada con dos premios Pulitzer de periodismo

Nueva York- Así mismo, The New York Times fue reconocido con un premio de reportaje internacional por su cobertura de los asesinatos de tropas rusas en la ciudad de Bucha. Otros premios Pulitzer fueron entregados, entre ellos, el trabajo realizado tras la decisión de la Corte Suprema de Estados Unidos de anular la sentencia del caso Roe vs. Wade sobre el aborto, así como también a la política impulsada por el gobierno estadounidense para separar a los niños migrantes de su familia en la frontera, y sobre el gasto social en Mississippi.

AL.com, de Birmingham, Alabama, fue laureado con dos Pulitzers, por periodismo local. Los Angeles Times y el Washington Post también recibieron dos premios respectivamente.

