Tras fallo del Tribunal Supremo que podría obligar a TikTok suspender sus operaciones en el país. ¿Cuánto vale la red social y quién podría comprarla?

WASHINGTON- El fallo dado hoy por el Tribunal Supremo con el que la popular red social se veria obligada a suspender sus operaciones en el país el próximo domingo, al no haberse desvinculado de su empresa matriz, la empresa china ByteDance, si bien implica que los 170 millones de usuarios estadounidense que hacen uso de esta aplicación podrán mantenerla instalada en sus dispositivos, a partir del 19 de enero se verían afectados debido que podrían dejar de recibir actualizaciones además deque ya no podrían volver a descargarla, con lo que con el tiempo provocaría que la plataforma deje de funcionar.

El también dueño de SapeceX escribió en abril del año pasado: “ en mi opinión, TikTok no debería ser prohibida en Estados Unidos. (...) Hacerlo iría en contra de la libertad de expresión, y eso no es lo que defiende Estados Unidos ”.

Dan Ives, un analista de Wedbush, consultado por la Agencia de Noticias The Associated Prees calcula que TikTok vale “ fácilmente más de 100,000 millones de dólares ” con el algoritmo, y hasta 200,000 millones de dólares si la venta sucediera en “escenario ideal”.

A diferencia de los videos musicales de alta producción, explica a AFP, Jahan Karimaghayi, quien es cofundador de la empresa de marketing Benchmob, la “explosión de los videos cortos” ha provocado que “de repente los artistas se han visto obligados a crear su propio formato en lugar de trabajar con un equipo completo”,

MIGRACIÓN DE TIKTOK A XIAOHONGSHU

Ante la amenaza de vetar a TikTok, los usuarios estadounidenses de esta red social están migrando “en masa” a la aplicación china Xiaohongshu, con lo que se esta convirtiendo en la aplicación más descargada en Estados Unidos, indica Zen Soo en su artículo titulado “US TikTok users flock to Chinese app Xiaohongshu in protest with TikTok ban looming” publicado por la Agencia de Noticias The Associated Press.

“Después de que los jueces parecieran inclinarse a mantener la ley, grandes cantidades de usuarios de TikTok comenzaron a crear cuentas en Xiaohongshu, incorporando hashtags como #tiktokrefugee o #tiktok en sus publicaciones. Desde el lunes, Xiaohongshu se convirtió en la aplicación gratuita más descargada en la App Store de Apple en Estados Unidos”, explica Soo.

Xiaohongshu, que en cuyo significado en inglés es “Librito Rojo”, es una aplicación de redes sociales china que mezcla comercio electrónico, videos cortos y funciones de publicación.

En los últimos años, esta red social logró ganar popularidad en China y en otras regiones y países estre ellos Malasia y Taiwán, sumando 300 millones de usuarios activos cada mes.

Con información de las Agencias de Noticias EFE, The Associated Press, AFP y El Universal.