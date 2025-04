Tras ser indultados, algunos involucrados en el asalto al Capitolio aspiran a cargos públicos

Tres años después, Kelley dice que la gente le pide todo el tiempo que se postule nuevamente para gobernador. En los Estados Unidos de hoy, su sentencia de prisión de dos meses por los disturbios en el Capitolio no es el obstáculo para la vida pública que podría haber sido antes.

Algunos están considerando postularse para cargos públicos, reconociendo que al menos entre un cierto segmento de la base pro- Trump , no se les ve como criminales, sino como patriotas.

En un reciente evento del comité republicano del condado en Jackson, Michigan, el desarrollador de bienes raíces comerciales de 43 años fue recibido con abrazos y apretones de manos. Decenas de asistentes vitorearon y aplaudieron cuando se presentó como “su favorito del 6 de enero”. Se quedaron boquiabiertos y sacudieron la cabeza cuando Kelley recordó cómo su hijo pequeño pensó que estaba muerto mientras estaba en prisión federal. Le instaron a postularse para gobernador en 2026, algo que dijo está considerando.

“He hecho cosas mucho peores y no pasé tiempo en la cárcel”, dijo Todd Gillman, un carpintero de 58 años y presidente republicano del distrito congresional local. “Gracias a Dios que personas como Ryan Kelley no se intimidan por la guerra legal que se usó contra ellos”.

TE PUEDE INTERESAR: Rechaza JD Vance que sean indultados quienes ejercieron violencia en asalto a Capitolio

Kelley, quien no cometió violencia ni ingresó al Capitolio el 6 de enero, se declaró culpable de un cargo menor de allanamiento. Sostiene que el juez que lo sentenció tomó la decisión basándose en las afirmaciones que Kelley hizo sobre el 6 de enero y las elecciones de 2020 durante su campaña para gobernador en 2022, y no en sus acciones en el Capitolio.

Grupos del Partido Republicano de todo el país promueven a los alborotadores indultados

Según el recuento de The Associated Press, al menos dos docenas de grupos republicanos locales en todo el país han invitado en los últimos meses a alborotadores del 6 de enero a hablar en reuniones regulares o eventos especiales de recaudación de fondos.

Incluyen personas que solo allanaron, pero también alborotadores que fueron condenados e indultados por delitos más graves, como portar un arma de fuego en los terrenos del Capitolio o atacar violentamente a las fuerzas del orden.

En el Club Republicano Western Wake de Carolina del Norte, intervino en marzo James Grant, un alborotador indultado que fue de los primeros en agredir a agentes de policía y romper el perímetro de seguridad durante el atentado.

Un club de mujeres republicanas en el condado de Lawrence, Tennessee, organizó este mes un evento para Ronald Colton McAbee. Era empleado como ayudante del comisario de policía en Tennessee cuando fue al Capitolio, arrastrando a un oficial fuera de una línea policial y golpeando a otro que intentó detenerlo.

Algunos de los grupos locales del Partido Republicano que dan la bienvenida a los alborotadores del 6 de enero han enfrentado resistencia de sus comunidades, lo que les ha llevado a reubicar o incluso cancelar eventos programados. Un evento de este tipo en California enfrentó tanta reacción pública que tres posibles lugares cancelaron, según la estación de televisión KSBW. Se llevó a cabo en un cuarto lugar, con manifestantes afuera.

Tiene sentido que los republicanos estén presentando a los alborotadores del 6 de enero, indicó Matt Dallek, un historiador de la Universidad George Washington que estudia el movimiento conservador.

“Aquellos que son indultados pueden testificar, como nadie más puede, sobre el poder horrífico del gobierno federal para destruir sus vidas”, dijo Dallek. “Es un grito de guerra potente, y también probablemente una herramienta potente de recaudación de fondos”.

Pero también hay un peligro en elevarlos, dijo. Muchos de los indultados usaron la violencia para detener la transferencia pacífica del poder, y los jurados determinaron que sus acciones eran criminales.

“Es, creo, una normalización, una aceptación creciente en la derecha de la violencia política, siempre que se haga al servicio de Trump y su permanente mentira electoral”, dijo Dallek.

Algunos alborotadores indultados se están postulando para cargos públicos

Jake Lang, que fue acusado de agresión a un agente, desórdenes civiles y otros delitos antes de ser indultado, anunció recientemente que se presenta como candidato al escaño vacante del secretario de Estado Marco Rubio en el Senado de Florida.

Enrique Tarrio, el ex líder de los Proud Boys que fue condenado a 22 años de prisión antes de su indulto total, dijo en una entrevista con Newsmax que tomará “seriamente la posibilidad de presentarse a las elecciones” en 2026 o 2028 y cree que su “futuro está en la política”.

En Texas, el alborotador indultado Ryan Nichols anunció una candidatura para el Congreso, pero se retiró días después.

Kelley dijo que está considerando una campaña para gobernador en 2026, pero no está seguro de poder comprometer a su joven familia al esfuerzo de la campaña.

Aun así, reconoce que los indultos de Trump han abierto una ventana de oportunidad.

“Ahora es el momento en que podría catapultarme con eso, ¿verdad?” dijo en una entrevista. “Recibimos mucho odio, pero también voy a recibir mucho apoyo”.

Por Ali Swenson, The Associated Press.