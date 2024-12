Tras un rápido final del régimen de Assad, se vislumbra un largo camino para decidir futuro de Siria

Pero incluso si es sincero, no es el único actor. La insurgencia está conformada por múltiples facciones, y el país está dividido entre distintos grupos armados, incluidos los combatientes kurdos respaldados por Estados Unidos que controlan el este. Lo que queda del ejército del antiguo régimen, y sus temidos servicios de seguridad e inteligencia, podrían volver a unirse.

La insurgencia que destronó al presidente Bashar Assad tiene sus raíces en combatientes yihadistas islámicos . Su líder dice que ha renunciado a sus previos vínculos con Al Qaeda, y se ha esmerado en proclamar su visión de crear una Siria pluralista gobernada por instituciones civiles, no por dictadores ni ideologías .

La guerra civil desplazó a la mitad de la población siria, que era de 23 millones de personas antes de la guerra. Muchos de quienes huyeron siguen de cerca los acontecimientos para determinar si ha llegado el momento de volver.

En este momento, sólo hay preguntas.

¿CÓMO SERÁ GOBERNADA SIRIA?

En el breve periodo que siguió a la abrupta caída de Assad, el líder rebelde Ahmad al-Sharaa, antes conocido como Abu Mohammed al-Golani, ha tratado de tranquilizar a los sirios respecto a que el grupo que él dirige, Hayat Tahrir al-Sham, o HTS, no busca dominar al país y continuará con los servicios gubernamentales. Ha hablado de establecer un sistema de gobierno descentralizado.

Los funcionarios del gobierno que permanecieron en Damasco mientras Assad huía, incluido el primer ministro Mohammed Ghazi Jalali, se han reunido con los rebeldes para discutir la transferencia de poder.

La cadena de televisión Al Jazeera informó el lunes que el HTS había decidido encargar a Mohammed Al-Bashir, jefe del “gobierno de salvación” que dirige su bastión en el noroeste de Siria, la formación de un gobierno de transición. No hubo confirmación oficial.

Los detalles sobre la forma que adoptará el gobierno han sido escasos.

Es poco probable que los rebeldes esperaran tener que hacerse cargo de todo un país cuando lanzaron su ofensiva contra la ciudad de Alepo hace menos de dos semanas, opinó Qutaiba Idlbi, miembro sénior del Centro Rafik Hariri y de los Programas para Oriente Medio del Atlantic Council, una organización no partidista que promueve el liderazgo y la participación de Estados Unidos en el mundo, junto con aliados y socios, para encontrar soluciones a desafíos globales. La rápida caída de Damasco y la desaparición de la policía y el ejército dejaron desafíos de seguridad, agregó.

El único marco existente para una transición ya no es relevante. La Resolución 2254 del Consejo de Seguridad de la ONU había pedido un proceso político que involucraba tanto al gobierno de Assad como a los grupos de oposición.

“Todos dicen, especialmente los rebeldes sobre el terreno que ‘ese marco ya no es aplicable, porque ya no hay un régimen. No vamos a darle al régimen en política lo que perdió por medios militares’”, dijo Idlbi.