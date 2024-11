Tras un viaje de más de 3,000 kilómetros, un pingüino termina en una playa australiana

“Hizo un pequeño deslizamiento de barriga por la arena; creo que pensó que era nieve”, dijo Fowler.

“No llegó muy lejos. Se dio un pequeño revolcón”.

Victor Mather, quien ha sido reportero y editor en The New York Times durante 25 años, cubre deportes y noticias de última hora. c. 2024 The New York Times Company.

Por Victor Mather, The New Tork Yimes.