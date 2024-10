Trump afirma que los inmigrantes que cometieron asesinatos han introducido “muchos genes malos” en Estados Unidos

En este sentido, el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) entregó el mes pasado al representante republicano Tony Gonzales datos vinculados a las personas que se encuentran bajo su supervisión, incluyendo las que no están bajo la custodia del ICE. Entre esos datos se incluye a 13,099 personas que fueron declaradas culpables por homicidio, así como de 425,431 personas que son criminales convictos.

“ Se refería claramente a asesinos, no a migrantes. Es bastante repugnante que los medios de comunicación sean siempre tan rápidos para defender a asesinos, violadores y criminales ilegales si eso significa escribir un titular malo sobre el presidente Trump ”, detaló en un comunicado Karoline Leavitt, quien es la secretaria nacional de prensa de la campaña de Trump.

“ ¿Qué hay sobre permitir que entren personas a través de una frontera abierta, 13,000 de las cuales eran asesinos? Muchos de ellos asesinaron a mucho más de una persona ”, afirmó el republicano, y prosigue “ Y ahora viven felices en Estados Unidos. Ya saben, ahora un asesino... creo esto: está en sus genes. Y tenemos muchos genes malos en nuestro país ahora mismo. Entonces tuvieron 425.000 personas que entraron a nuestro país que no deberían estar aquí y que son criminales ”.

Sin embargo, Precisa The Associated Press, que dichas cifras abarcan décadas, incluida la administración de Trump. Y aquellos, prosigue AP, que no se encuentran bajo la custodia del ICE “podrían estar detenidas por agencias policiales estatales o locales, según el Departamento de Seguridad Nacional, que supervisa al ICE”.

El equipo de campaña de Harris decidió no hacer comentarios en este sentido.

Por otra parte, cuando se le cuestionó durante su conferencia de prensa por el comentario de Trump en relación con los “genes malos”, Karine Jean-Pierre, quien es la secretaria de prensa de la Casa Blanca, respondió que “ese tipo de lenguaje es odioso, repugnante, inapropiado y no tiene cabida en nuestro país”.

CRISIS MIGRANTE EN ESTADOS UNIDOS

Con el propósito de hacer frente a la crisis migrante, el gobierno de Biden decidió endurecer las restricciones de asilo para los migrantes; por su parte Harris, en sus actos de campaña hace lo posible por mostrar una postura más férrea en materia de la inmigración.

Trump ha convertido a la inmigración ilegal en una tema central en su campaña rumbo a la Casa Blanca en 2024. Se comprometió realizar a cabo la mayor operación de deportación en la historia de Estados Unidos si resulta vencedor en los comicios de noviembre.

Así mismo, posee con un extenso historial de comentarios en lo que difama a los migrantes, tales como, al referirse a ellos como “animales” y “asesinos”, y afirmar que propagan enfermedades.

Otro ejemplo de lo anterior, sucedió el mes pasado, durante su debate con Harris, Trump aseveró “falsamente que los migrantes haitianos de Ohio raptaban y se comían a las mascotas”.

Por último, cuando Trump fue presidente, cuestionó el por qué Estados Unidos dejaba entrar al país migrantes de Haití y África en lugar de los de Noruega, y expresó a cuatro mujeres congresistas, “todas ellas personas de color y tres de las cuales habían nacido en Estados Unidos, que se devolvieran y ayudaran a arreglar los lugares totalmente destrozados e infestados de delincuencia de los que procedían”, concluye AP.

Con información de la Agencia The Associated Press.