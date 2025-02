Trump avanza velozmente en sus planes, sin embargo hay señales de advertencia

En la Oficina de Protección Financiera del Consumidor, creada para proteger al público tras la crisis financiera de 2008, los empleados dicen que la administración no solo quiere despedir a casi todo el personal, sino también borrar todos sus datos de los últimos 12 años. Por órdenes de un juez, la administración acordó pausar cualquier desmantelamiento adicional de la agencia hasta el 3 de marzo.

WASHINGTON- Al mismo tiempo, ha empoderado a Elon Musk, un multimillonario no electo nacido en Sudáfrica, para orquestar el despido de miles de empleados federales y, posiblemente, cerrar agencias enteras creadas por el Congreso.

Trump dijo a los votantes que podría reducir la inflación, y que podía hacerlo casi inmediatamente después de asumir el cargo. Pero Leavitt, aunque culpó al predecesor de Trump, el demócrata Joe Biden, reconoció que los indicadores de inflación más recientes eran “peores de lo esperado”.

Surgieron más señales de problemas cuando el Departamento de Comercio informó que las ventas minoristas cayeron 0,9% en enero en comparación con el mes anterior. Una caída de tal magnitud podría indicar que la confianza del consumidor y el crecimiento económico se han debilitado.

En el informe de la Reserva Federal sobre la producción industrial también se encontró que la producción de las fábricas disminuyó 0,1% en enero, en gran parte debido a una caída de 5,2% en la fabricación de vehículos de motor y refacciones.

Todas estas podrían ser solo fluctuaciones, lo que significa que los datos mensuales de febrero serán realmente importantes.

Tras imponer aranceles a China y preparar impuestos a las importaciones de Canadá y México, Trump presentó lo que llamó “el gran día”. Dijo que su administración elaboraría nuevos aranceles en las próximas semanas y meses para igualar lo que otros países cobran.

OTRAS NACIONES CONSIDERAN INJUSTO EL ENFOQUE DE TRUMP

Desde el punto de vista de esos países, el mandatario estadounidense incluye elementos distintos a los aranceles, como impuestos al valor agregado, que son similares a los impuestos sobre las ventas. Eso significa que las tasas podrían ser mucho más altas que un arancel estándar en Europa.

Además, Trump planea imponer aranceles adicionales a los automóviles, chips de computadora y productos farmacéuticos, además de las tarifas de 25% sobre el acero y el aluminio que anunció el lunes.

No está claro si estas sanciones comerciales son herramientas de negociación o formas de aumentar los ingresos. Hasta ahora, Trump ha sugerido que son ambas cosas.

El Congreso está desconcertado por la embestida, ya que su poder institucional,como la primera rama del gobierno según la Constitución, con su autoridad inigualable sobre el gasto federal, está siendo erosionado en tiempo real.

El presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, dijo que el trabajo del equipo de Musk le parece “muy emocionante”. Afirmó que Trump “emprende acciones ejecutivas legítimas”.

Pero incluso entre los republicanos del Congreso surgieron pequeñas señales de protesta: se han escrito cartas y se han hecho llamadas telefónicas para proteger los intereses y al electorado de sus estados de origen mientras se desmantela la financiación de programas, servicios y contratos gubernamentales.

El representante Carlos Gimenez instó al Departamento de Seguridad Nacional a no realizar deportaciones masivas de migrantes venezolanos que huyeron de su país y ahora llaman hogar al área de Miami. “No soy impotente. Soy miembro del Congreso”, dijo.

Los legisladores demócratas se han unido a los manifestantes fuera de las oficinas federales que han sido cerradas, argumentando que Trump y Musk han ido demasiado lejos. Los demócratas sugirieron promulgar leyes para proteger distintos programas e incluso presentaron artículos de juicio político contra el presidente por sus planes de arrasar y reconstruir Gaza.

Con su llamada telefónica al presidente ruso Vladímir Putin la semana pasada, Trump espera haber puesto en marcha el principio del fin de la guerra del Kremlin en Ucrania.

Ambos líderes acordaron que sus equipos “comenzarían las negociaciones de inmediato”. Después de colgar con Putin, Trump llamó al presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy para analizar cómo llevar a ambas partes a la mesa de negociaciones.

La llamada a Putin es un avance monumental en una guerra que ha provocado cientos de miles de muertos y heridos graves.

PERO EL CAMINO SIGUE SIENDO COMPLICADO

Zelenskyy dijo que no se reunirá con Putin hasta que Trump elabore un plan de paz. El republicano recibió un contragolpe cuando los líderes europeos lo criticaron duramente a él y al secretario de Defensa estadounidense Pete Hegseth por insinuar que la incorporación de Ucrania a la OTAN no estaba en los planes.

La Casa Blanca enfrenta otro dilema, pues Zelenskyy desea que Estados Unidos y otros países proporcionen garantías de seguridad para Ucrania, y el mandatario ucraniano insiste en que él y Trump deben llegar a un acuerdo sobre los perfiles de cualquier acuerdo de paz.

Por Will Wisser, Josh Boak y Lindsay Whitehurst, The Associated Pres