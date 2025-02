Ucrania afirma que necesita armas nucleares, o ser miembro de la OTAN para evitar que Rusia ataque a Occidente

Tres décadas después de que Ucrania acordó renunciar a sus armas atómicas, el presidente del país dice que Kiev está preparada para convertirse nuevamente en una potencia nuclear si no se le concede la adhesión a la OTAN.

“Que nos den armas nucleares. ¿Nos darán los misiles en cantidades suficientes para detener a Rusia? No estoy seguro de eso, pero creo que ayudaría”, dijo Volodymyr Zelensky a Piers Morgan en una entrevista que se emitirá el martes por la noche.

“De lo contrario, ¿qué misiles podrían detener los misiles nucleares rusos?”, preguntó el presidente ucraniano. “Es una pregunta retórica”.

En virtud del Memorando de Budapest de 1994, Ucrania aceptó renunciar a las armas nucleares que había heredado de la ex Unión Soviética.

A cambio, Rusia, el Reino Unido y los Estados Unidos acordaron no usar la fuerza militar ni la coerción económica contra Ucrania, salvo en defensa propia “o de otro modo de conformidad con” la Carta de las Naciones Unidas.

En los 30 años y dos meses transcurridos desde la firma del acuerdo, Rusia ha invadido Ucrania dos veces, matando o hiriendo a cientos de miles de ucranianos sólo en los últimos tres años.

Ucrania solicitó por primera vez su adhesión a la OTAN en 2008.

En ese período, la alianza atlántica ha crecido de 26 naciones a 32 con las incorporaciones de Albania, Croacia, Finlandia, Montenegro, Macedonia del Norte y Suecia.

“La OTAN no es hoy, sino en algún momento del futuro”, dijo Zelensky a Morgan. “Entonces, todo esto para nosotros, cuando vayamos a la OTAN, todo este tiempo, mientras esperamos, no importa cuánto tiempo lleve, y lamentablemente, no depende de nosotros.

“Si este proceso se prolonga durante años o décadas, no por nuestra culpa sino por culpa de nuestros socios, entonces nos planteamos una pregunta absolutamente justa: ¿qué nos defenderá de este mal durante todo este tiempo y durante todo este camino?”

El presidente de Ucrania sugirió entonces a Occidente “hacer lo siguiente: devuélvanos las armas nucleares, denos sistemas de misiles... socios, ayúdennos a financiar el ejército de un millón de efectivos. Trasladen sus contingentes a las partes de nuestro estado donde queremos estabilidad de la situación, para que la gente tenga tranquilidad”.

Durante toda la guerra, Zelensky ha dicho que Ucrania está dispuesta a estar en el frente para proteger a Occidente de la agresión rusa, pero necesita ayuda militar para hacerlo.

De esta manera, dijo un alto funcionario de inteligencia ucraniano, Kiev podría luchar sin comprometer a los miembros de la OTAN a acudir físicamente en su defensa.

Aunque el ejército y la economía de Rusia han sufrido duros golpes desde que comenzó la invasión en febrero de 2022, el funcionario dijo que Kiev necesita una garantía de seguridad tan drástica para asegurar que Moscú no continúe su invasión o pase a atacar a otros vecinos, muchos de los cuales, como Estonia, Letonia y Lituania, son miembros de la OTAN y requerirían la asistencia de tropas sobre el terreno.

“Rusia no es débil, Rusia no es débil. Rusia tiene millones de personas, Rusia puede movilizar a 8 millones [más] de personas, y Rusia tiene tropas norcoreanas”, dijo la fuente.

Un líder militar ucraniano sugirió que Zelensky podría estar dispuesto a ceder parte del territorio ucraniano controlado por Rusia a cambio de la membresía en la OTAN o del rearme nuclear para Kiev como parte de un acuerdo para poner fin a la guerra.

“Creo que [Zelensky] entiende al 100% la situación y está haciendo esta propuesta”, dijo. “Incluso si Zelensky tiene que ceder territorio, está en esa situación ahora mismo”.

“Las armas nucleares disuadirían a Rusia”.

Este funcionario dijo que Ucrania discutiría las opciones con la Casa Blanca de Trump, especialmente con el enviado especial, el general Keith Kellogg.

“Si los ucranianos acuden a Kellogg y le dicen: ‘Dennos tanques, dennos dinero, dennos todas las armas’, a Kellogg no le va a gustar”, afirmó. “Tienen que dar una estrategia directa, como: ‘Si hacen esto, Rusia caerá’”.