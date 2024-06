Un año electoral en democracias de todo el mundo revela un profundo descontento entre los votantes

LONDRES- En un centro comunitario del este de Londres, unos 20 hombres se reunieron en su encuentro regular para almorzar, en el que tomaron café y té en tazas de diversos tipos y practicaron un pasatiempo cada vez más popular en las democracias del mundo: quejarse de su gobierno.

Se sienten distantes de los dirigentes del país: su acaudalado primer ministro y sus miembros del Parlamento.

“Da la sensación de que uno es una persona de segunda clase. Nuestros parlamentarios no nos representan. Los líderes políticos no entienden lo que vivimos”, dijo Barrie Stradling, de 65 años. ”¿Escuchan a la gente? No creo que lo hagan”.

En una cafetería de Yakarta, Ni Wayan Suryatini, de 46 años, se quejaba de los resultados de las recientes elecciones, en las que el hijo de un expresidente de Indonesia ascendió a la vicepresidencia del país y los partidos de oposición parecieron hacer poco por detenerle.

“Es difícil confiar en ellos, ya que sólo quieren alcanzar sus objetivos. Mientras consigan sus objetivos, se olvidarán de todo lo demás”, dijo Suryatini de los políticos.

Y dentro de su encantadoramente desordenada tienda de artesanías de Greeley, Colorado, Sally Otto, de 58 años, mira con temor las próximas elecciones presidenciales de Estados Unidos entre el presidente Joe Biden y el hombre al que derrotó en 2020, el expresidente Donald Trump: “Siento que estamos de vuelta donde estábamos, con las mismas dos opciones deficientes”, lamentó Otto.

Mientras la mitad de la población mundial vota en comicios este año, los electores están de pésimo humor. De Corea del Sur a Polonia y Argentina, gobernantes en funciones han sido vencidos en unas elecciones tras otras. Tan sólo en la última semana, votantes de Sudáfrica aturdidos por la pobreza, la desigualdad y el desempleo han infligido una derrota histórica al Congreso Nacional Africano, que perdió su mayoría parlamentaria por primera vez desde el fin del apartheid hace 30 años. Tan sólo en América Latina, los gobernantes y sus partidos habían perdido 20 elecciones seguidas hasta las elecciones presidenciales del fin de semana en México, según un recuento de Steven Levitsky, profesor de gobierno en la Universidad de Harvard.