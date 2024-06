Claudia ‘me cepilló’, dice AMLO al señalar que Sheinbaum lo superó en votos al rebasar los 35 millones

CDMX.- Tras el conteo de votos presidenciales en los cómputos distritales, el mandatario Andrés Manuel López Obrador reconoció que la ahora virtual presidenta electa, Claudia Sheinbaum, lo superó en número de sufragios al rebasar los 35 millones en las pasadas elecciones.

El jefe de Ejecutivo federal incluso se dio tiempo para bromear al respecto al señalar que Sheinbaum “sí, me cepilló a mí”. El tabasqueño hizo referencia al número de votos que él logró en el 2018, año en que ganó la presidencia con 30 millones 113 mil 482.

“Por cierto, ya llevan contabilizadas las actas, ya llegó a 35 millones (de votos) y va a pasar. Estos son cómputos distritales, empezaron ayer, pero 35 millones 852 mil votos. Me cepilló a mí, se pensaba que iba a ser la elección más votada y miren”, refirió.

Con un 99.78 por ciento de las actas capturadas de los cómputos distritales, Claudia Sheinbaum obtiene el 59.76 por ciento de los votos, mientras la opositora Xóchitl Gálvez obtuvo 16 millones 462 mil 538 votos, lo que representa el 27.44 por ciento de los sufragios. En el caso de Jorge Álvarez Máynez, de Movimiento Ciudadano, obtuvo 6 millones 190 mil 525 votos, 10.32 por ciento de los sufragios.

Pese a los resultados, López Obrador llamó a esperar las impugnaciones antes los órganos electorales por parte de sus adversarios, pues aseguró que se niegan a aceptar los resultados.

“Hay que esperar porque vienen las impugnaciones. Ayer (miércoles), estaba yo viendo una impugnación y es interesante decirlo porque todavía no quieren aceptar la nueva realidad, ese es un problema que tienen”, refirió.

‘MÁS TERRITORIO QUE ESCRITORIO’: QUIERE AMLO SUPERVISAR OBRAS CON CLAUDIA

López Obrador señaló que le gustaría salir a revisar las obras con la virtual presidenta electa, Claudia Sheinbaum, “más territorio que escritorio”.

“En mi caso, a mí me gustaría que si salimos juntos sea a ver obras y a supervisar más territorio que escritorio. He hablado con ella, le he mandado recaditos de felicitación, ¿quieren conocerlo? Bueno, el que le mandé el domingo en la noche ¿Lo quieren? A ver si lo tiene Beatriz, mi compañera, mi esposa, un día voy a hablar de ella en la mañanera, la voy a invitar porque me ha ayudado mucho”, detalló.

Indicó que su sexto informe será el 1 de septiembre en el Zócalo de la Ciudad de México, que será el único acto que tendrá y al cual va a invitar a Sheinbaum, pero “no sé si vaya ella a tener oportunidad de acompañarme”.