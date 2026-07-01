Venezuela eleva a mil 942 los muertos por terremotos; rescatan a niño tras seis días bajo los escombros

A seis días del doblete sísmico que afectó a Venezuela, el gobierno actualizó el balance oficial de víctimas y reportó mil 942 personas fallecidas, 10 mil 571 lesionadas y 15 mil 866 damnificados. Las autoridades también informaron nuevos datos sobre los rescates realizados desde el inicio de la emergencia, las edificaciones afectadas y las acciones que continúan para localizar sobrevivientes, mientras organismos internacionales y análisis satelitales ofrecen estimaciones que apuntan a un impacto mayor al registrado oficialmente. El presidente de la Asamblea Nacional y vocero del gobierno de Venezuela, Jorge Rodríguez, presentó un informe en el que explicó que las autoridades realizaron sobrevuelos con drones, analizaron censos existentes y recopilaron información mediante encuestas en hospitales y testimonios de familiares y rescatistas para dimensionar el alcance de la tragedia. Con base en ese trabajo, indicó que el gobierno calcula que aproximadamente 30 mil personas se encontraban en las zonas de Caraballeda y Catia La Mar, en el estado de La Guaira, al momento en que ocurrieron los dos terremotos.

ESTIMAN PERSONAS RESCATADAS DURANTE LOS PRIMEROS DÍAS Rodríguez detalló que, durante las primeras horas posteriores al desastre, entre 13 mil 400 y 13 mil 500 personas lograron abandonar por sus propios medios las zonas afectadas o fueron auxiliadas por familiares y vecinos. “En los primeros momentos después de la emergencia el cálculo señala aproximadamente que entre 13 mil 400 y 13 mil 500 personas lograron salir por sus propios pies o ayudados por sus familiares de la zona de desastre”, declaró. El funcionario explicó que las labores de rescate comenzaron desde el mismo día de la emergencia y se intensificaron con la incorporación de brigadas nacionales e internacionales. Precisó que durante el primer día fueron rescatadas 2 mil 407 personas gracias al trabajo conjunto de funcionarios locales, voluntarios y familiares en el eje Catia La Mar-Caraballeda. Posteriormente, el segundo día de operaciones fueron localizadas con vida otras 2 mil 973 personas, una vez que equipos especializados provenientes de distintos estados del país y brigadas internacionales reforzaron las tareas de búsqueda.

Durante el tercer día fueron rescatadas 731 personas; en el cuarto día se localizaron otras 345; el quinto día se logró recuperar con vida a cuatro personas; mientras que durante el sexto día, hasta el momento del reporte, únicamente había sido rescatado un niño de tres años de edad. Rodríguez informó que, en total, 6 mil 461 personas fueron rescatadas desde el inicio de la emergencia. “Eso hace un total de 6 mil 461 personas rescatadas desde el mismo día de la emergencia de los dos terremotos... Si a eso le sumamos los 13 mil 400 a 13 mil 500 personas que pudieron salir por sus propios medios o ayudados por amigos y familiares, podemos estar en una cifra de 19 mil 861 personas que salvaron la vida en La Guaira en esas horas terribles”, afirmó. ESTIMACIONES SOBRE POSIBLES PÉRDIDAS HUMANAS. Aunque el gobierno venezolano ha evitado emitir una cifra oficial de personas desaparecidas, los datos presentados durante el informe permiten realizar estimaciones sobre el impacto humano del desastre. Si se considera el cálculo oficial de aproximadamente 30 mil personas presentes en las zonas más afectadas y las 19 mil 861 personas que, según las autoridades, lograron sobrevivir mediante evacuación o rescate, la diferencia arrojaría una cifra aproximada de 10 mil 139 personas que no habrían logrado sobrevivir. Hasta el momento, el gobierno únicamente mantiene como cifra oficial los mil 942 fallecimientos confirmados y no ha emitido un registro de personas desaparecidas.

ONU MENCIONA ADQUISICIÓN DE BOLSAS PARA CADÁVERES Un día antes de la actualización gubernamental, el coordinador residente de Naciones Unidas en Venezuela, Gianluca Rampolla Del Tindaro, hizo referencia a las acciones logísticas emprendidas para atender la emergencia. Durante una conferencia de prensa, el funcionario señaló que no pretendía especular sobre cifras que no hubieran sido anunciadas oficialmente por el gobierno venezolano; sin embargo, indicó que podía ofrecer un indicador relacionado con la respuesta humanitaria. “Estamos adquiriendo, y esto es algo que se ha acordado con las autoridades aquí, 10 mil bolsas para cadáveres”, declaró. GOBIERNO REPORTA 855 EDIFICIOS AFECTADOS En materia de infraestructura, Jorge Rodríguez informó que hasta el momento se tiene registro oficial de 855 edificios dañados en todo el país. De ese total, 189 inmuebles colapsaron completamente, de los cuales 158 se ubicaban en el estado de La Guaira. Además, otros 666 edificios presentan daños severos o colapsos parciales derivados del movimiento telúrico.

NASA ESTIMA DAÑOS MUCHO MAYORES Paralelamente, una evaluación elaborada por la NASA presenta una estimación considerablemente superior respecto al número de construcciones afectadas. El análisis calcula que 58 mil 870 edificios resultaron dañados o destruidos en toda la región impactada por los terremotos. La estimación fue elaborada mediante imágenes captadas por el satélite Sentinel-1, integrante del programa europeo de observación terrestre Copernicus. El procedimiento consistió en comparar imágenes obtenidas después del desastre con registros satelitales del año anterior para generar un mapa de afectaciones mediante técnicas de análisis remoto. RESCATAN CON VIDA A UN NIÑO TRAS SEIS DÍAS BAJO LOS ESCOMBROS Uno de los rescates más relevantes informados por las autoridades ocurrió durante la madrugada del martes, cuando fue localizado con vida Klieber Morán, un niño de tres años que permaneció atrapado durante seis días bajo los restos del edificio Los Corales Garden 1, ubicado en el estado de La Guaira. La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, informó que el menor fue localizado por un equipo especializado de rescate procedente de Jordania. Tras ser extraído de entre los escombros, el niño fue estabilizado y posteriormente trasladado al estado de Sucre para recibir atención médica especializada. El gobierno venezolano reiteró que las labores de búsqueda continúan activas pese a que se aproxima una semana desde la ocurrencia del desastre. EQUIPOS MANTIENEN BÚSQUEDA DE SOBREVIVIENTES Las tareas de rescate siguen desarrollándose en distintos puntos de La Guaira. De acuerdo con un reporte de Reuters, brigadas de rescate continuaban trabajando en la zona de Los Cocos, una playa ubicada en La Guaira, donde permanecía la esperanza de localizar personas con vida entre los restos de un edificio residencial. El reporte señala que los equipos también realizaban la recuperación de cuerpos en una zona donde permanecen acumulaciones de escombros, mientras continúan las labores de remoción. MÉXICO AMPLÍA LA AYUDA HUMANITARIA Durante su conferencia matutina en Palacio Nacional, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que México enviará este martes siete plantas generadoras de electricidad para apoyar las labores de atención a la emergencia en Venezuela. La mandataria explicó que los equipos serán transportados por vía aérea como parte del apoyo solicitado por las autoridades venezolanas. “Siete plantas de luz que salen de un avión el día de hoy para ayudar en la emergencia”, señaló.

Sheinbaum indicó que representantes del grupo encargado de coordinar la asistencia mexicana mantuvieron comunicación con autoridades médicas y de protección civil venezolanas para conocer las necesidades prioritarias derivadas del desastre. Asimismo, anunció que el Gobierno de México, en coordinación con la Secretaría de Marina, prepara el envío de un buque que transportará víveres e insumos reunidos mediante centros de acopio instalados por distintas instituciones y organizaciones. “Estamos preparando un barco con la Secretaría de Marina para que la colecta de víveres y otros insumos que se estaba haciendo también por distintas instituciones pueda recogerse y llevarse”, explicó la presidenta. Con el nuevo balance oficial, las autoridades venezolanas mantienen las operaciones de búsqueda y rescate, la atención a personas lesionadas y damnificadas, así como la evaluación de daños en infraestructura, mientras continúa el despliegue de ayuda nacional e internacional para atender la emergencia ocasionada por los terremotos.

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