Yadira Caraveo, una pediatra hija de mexicanos, primera latina de Colorado en el Congreso

“ El arduo trabajo de mis padres me permitió perseguir mi Sueño Americano, convertirme en la primera de mi familia en graduarse de la universidad y llegar a ser pediatra ”, explicó Caraveo.

FiveThirtyEight , que es una plataforma que utiliza algoritmos, no encuestas, con el propósito de anticipar resultados electorales, le daba a Caraveo sólo un 11 % de posibilidades de gana r.

La elección de Caraveo tumbó las encuestas de las últimas semanas en las que no solo daban como ganadora a Kirkmeyer, sino que incluso vaticinaban que esa victoria sería abrumadora.

“ Me siento honrada de recibir el apoyo de nuestra comunidad, llena de familias como la mía ”, escribió Caraveo en su cuenta de Twitter.

“Hay mucho en juego en esta elección, por lo que me he alejado de la práctica activa como pediatra. Pero a diferencia de los políticos adinerados que pueden pasar tiempo sin recibir un cheque de pago, yo, como muchas familias en el Distrito 8, no puedo pasar meses sin un salario”, expresó la también pediatra.