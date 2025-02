‘Perdónenme todos, no acepto’, la triste historia del meme y video viral de una novia fugitiva

El video de una boda se ha convertido en un meme viral, pues no terminó como las historias de amor, la novia huyó del lugar y dejando al novio con la explicación “perdónenme todos, pero no acepto”, la viralidad del momento ha sido tal que se le ha agregado un fragmento de la canción ‘Die With A Smile’ de Bruno Mars y Lady Gaga.

Sin embargo, ¿Cuál es el contexto del porqué la novia no aceptó el matrimonio en la ceremonia y su huida del altar?

TE PUEDE INTERESAR: ¡Susto!, padre capta con su cámara el momento en que su hijo es tragado por una ballena en Chile