Invita Rosario Robles a orar por su libertad y la de mujeres encarceladas injustamente

De acuerdo a la publicación, no sólo se pedirá por ella, sino por aquellas mujeres que están encarceladas injustamente.

Ciudad de México.- A través de su cuenta oficial de Facebook Rosario Robles, ex titular de la entonces Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), convocó a la ciudadanía a unirse a la jornada de oración que tiene como objetivo ella salga y continúe su proceso legal en libertad.

Mañana lunes la familia de Robles acudirá en protesta pacífica a la a Oficina de Derechos Humanos de la ONU para denunciar que se encuentra detenida de manera ilegal, ya que podría seguir su proceso en libertad.

“Así es que les llamo de manera particular para que exijamos que se haga justicia porque si es venganza no es justicia, porque si se utilizan las instituciones de la República para venganzas personales, para venganzas políticas estamos generando un retroceso muy grave en nuestro país”, insistió la ex jefa de Gobierno de la CDMX.

Hace un mes un juez rechazó el amparo que dejaría a Rosario enfrentar el proceso en prisión domiciliar en su contra por la Estafa Maestra.