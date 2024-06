Jorge Máynez propone que gabinete de Claudia Sheinbaum sea sometido a consulta

“En muchos países del mundo son instancias democráticas también las que eligen el gabinete, y ahora ya se anunció, por ejemplo, que va a continuar el secretario de Hacienda. Me parece que esa es una decisión en la que tendrían también cabida las opiniones de las mayorías ” , afirmó Álvarez Máynez.

Jorge Álvarez Máynez , ex candidato presidencial de Movimiento Ciudadano (MC), ha propuesto someter a consulta popular la conformación del gabinete de la virtual presidenta electa, Claudia Sheinbaum . En una reciente entrevista con Azucena Uresti en Radio Fórmula, Álvarez Máynez argumentó que la selección de los miembros del gabinete debe incluir la voz de los ciudadanos mexicanos.

Hoy me entrevistó @azucenau sobre la Reforma al Poder Judicial. Le comenté que hay mucho por reformar, para combatir la corrupción y acotar la discrecionalidad. Incluso en controles democráticos. Pero también en el Ejecutivo. ¿Por qué no someter el gabinete a votación popular?

MÁYNEZ DESTACA QUE DECISIONES SE DEBEN DE REALIZAR PENSANDO EN EL FUTURO Y NO EN INTERESES DE PARTIDOS

El ex candidato de MC destacó la importancia de discutir temas de manera seria y profunda, y no simplemente seguir lo que conviene al gobierno en turno. En el contexto de la reforma al Poder Judicial, Álvarez Máynez señaló que también es necesario considerar una reforma al Poder Ejecutivo.

“Discutamos ese tipo de temas con seriedad y con profundidad, y no lo que vaya conviniendo al gobierno en turno”, opinó. Añadió que propondrá formalmente a su partido, Movimiento Ciudadano, desarrollar un proyecto para que los miembros del gabinete de la próxima presidenta sean elegidos por voto ciudadano.

Álvarez Máynez ha expresado en varias ocasiones la necesidad de introducir controles democráticos a todos los poderes del gobierno, no solo al Poder Judicial. Durante la entrevista, reiteró su propuesta de que los ministros sean elegidos mediante votación, una idea que considera válida y digna de debate.

“No me parece que eso se deba en función de una misma aversión con un ministro en particular o con una decisión en particular de un juez. También creo que se debe de revisar varias de las cosas que plantea el Presidente, que ha planteado Morena”, señaló.