Joven mata a su familia tras discutir por sus malas calificaciones, le quitaron el internet

“La hermana de la madre acudió a la casa porque no tenía noticias de la familia y fue entonces cuando su sobrino le dijo que había matado a sus padres y a su hermano”, explicó a AFP un portavoz de la policía.

Al parecer, el pasado martes por la tarde el menor mantuvo una discusión con su madre a raíz de las malas calificaciones que había sacado en el colegio, por lo que los padres le confiscaron la red wifi que utilizaba para conectarse a internet.

Fuentes policiales señalan la “consternación” dado la “frialdad” y el comportamiento del menor, del que no se tiene conocimiento de que tuviera patologías previas. No obstante, apuntan que el menor era “muy activo” en un videojuego y en redes, aunque en persona era “tímido y no protagonizaba actos violentos” en la escuela.

El Ayuntamiento de Elche, Alicante decretó tres días de luto oficial en memoria de las víctimas del triple crimen.

El juzgado de menores de Alicante en España, decretó el domingo el internamiento en régimen cerrado para el adolescente de 15 años.

