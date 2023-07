Justin Trudeau culpa a la ‘derecha estadounidense’ por la oposición de los musulmanes a la ideología de género

“Va de dos maneras. Si quieres ser respetado por lo que eres, si no quieres sufrir prejuicios por tu religión, tu color de piel o lo que sea, entonces mejor devuélvelo a las personas que son diferentes a ti. Así es como funciona”, dijo el maestro.

Un individuo musulmán le explicó a Trudeau de dónde venía la comunidad, según el video. “Le pido, señor primer ministro, que proteja nuestra cultura, nuestras creencias, el pecado que les está cometiendo”.

Respondió: “En primer lugar, hay una gran cantidad de información errónea y desinformación por ahí [de] personas en las redes sociales, particularmente impulsadas por la derecha estadounidense que está difundiendo muchas falsedades sobre lo que en realidad está... en el plan de estudios”.

El 25 de junio, en Calgary, Alberta, cientos de manifestantes gritaron “¡Dejen a nuestros niños en paz!”, y “¡Nuestros niños, nuestra elección!”

“Mis hermanos y mis hermanas. Ya no podemos permanecer ocultos porque [el problema es]... acercarnos a todos y cada uno de nosotros”, dijo Mahmoud Mourra en el evento. “Si no eres padre hoy, mañana lo serás. Si no eres madre hoy, mañana lo serás. Tendrás una hija. ¿O tienes un hijo menor de edad? Es tan vulnerable, y tienes algunas hienas y depredadores realmente poderosos a los que están dispuestos a atacar. Ellos harán lo que sea para quitarles a sus... hijos.

“Protegeremos a nuestros hijos tanto como sea necesario”, continuó.

Trudeau continuó afirmando que las fuerzas de derecha estaban abriendo una brecha entre la comunidad musulmana “que está dañando el tejido de respeto y apertura que permite que Canadá sea uno de los lugares donde apoyamos y defendemos a la comunidad musulmana más que cualquier otro”.

“Si observa los diversos planes de estudio..., no hay... enseñanza agresiva o conversión de niños a LGBT. Eso es algo que está siendo armado por personas... de extrema derecha que se han opuesto sistemáticamente a los derechos de los musulmanes”, dijo.

“Pero están armando el tema LGBT, que es algo sobre lo que, sí, el Islam tiene opiniones firmes. De la misma manera que la derecha religiosa en Canadá, la derecha cristiana, también tiene fuertes opiniones en contra. Están utilizando esos miedos para abrir una brecha entre un gobierno que siempre defenderá todos sus derechos”.

“Al igual que siempre defenderé los derechos de los niños LGBT, incluso si son musulmanes LGBT... Vamos a defender sus derechos incluso cuando no esté de acuerdo con que defendamos los derechos de otras personas”.

Los comentaristas de izquierda en los EE. UU. han respondido de manera similar al levantamiento de los musulmanes contra la ideología de género avivando el miedo sobre lo que podría significar un alineamiento con la derecha.

Michelle Goldberg, columnista de opinión de The New York Times, calificó la supuesta alianza ideológica entre cristianos y musulmanes en materia de educación como “nuevos y extraños compañeros de cama políticos”, y pasó a enumerar la supuesta fobia de la derecha hacia los musulmanes.

MSNBC difundió una narrativa similar, al menos dos veces en las últimas semanas, alegando que la derecha estaba “reclutando” musulmanes.

El reclamo fue cuestionado por un ejecutivo del Consejo de Relaciones Estadounidenses-Islámicas (CAIR).

Edward Ahmed Mitchell, subdirector nacional de CAIR, dijo que era hora de que los “comentaristas liberales” como Psaki de MSNBC “aceptaran que los padres musulmanes son personas independientes e inteligentes que hablan por sí mismos”.

CAIR es la “organización musulmana de derechos civiles más grande” en Estados Unidos.

El director del Equipo de Acción de Libertad Religiosa e Islam del Instituto de Libertad Religiosa, Ismail Royer, le dijo a Fox News Digital que los comentarios de Psaki eran insultantes para los musulmanes.

“La izquierda quiere asustar a los musulmanes para que acepten adoctrinar a nuestros hijos a cambio de una sonrisa y una palmadita en la cabeza”, dijo Royer a Fox News Digital. “Insultan a los musulmanes retratándonos como si no tuviéramos agencia ni inteligencia, pero no pueden imaginar que hemos sopesado el trato que nos ofrecen y lo hemos rechazado”.