Juzgadoras mexicanas reiteran su sororidad hacia la ministra Norma Piña

“Observamos que se pretende desde la política ordenar a la justicia, escuchamos que se reprocha a las personas juzgadoras su falta de oficio político, invitamos a reducir la crispación existente; y recordamos a la sociedad, que las y los jueces no somos políticos y no debemos tener oficio para ello, pues nuestra labor constitucional exige, entre otros, reflexión, excelencia, integridad, patriotismo, lealtad e imparcialidad, pero no oficio político, porque como árbitros de los conflictos, buscamos como fin último la justicia y no la popularidad”.

La magistrada Hortencia Emilia Molina dela Puente, presidenta de la asociación, agregó que a pesar de cualquier silenciamiento, reiteran con la mayor convicción su postura de que el diálogo es el único camino en el estado democrático para alcanzar el consenso, preservar la gobernabilidad; y evitar la confrontación y el autoritarismo.

“El compromiso de las mujeres juzgadoras que integramos esta asociación es institucional con el ejercicio de la función que con responsabilidad desempeñamos para el Estado Mexicano en beneficio de la población; y nuestra sororidad y apoyo es para usted, unidas en la construcción del país de instituciones sólidas que garanticen el ejercicio de nuestros derechos humanos”.

