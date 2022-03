La épica historia de Don Alejo Garza... el hombre que enfrentó hasta la muerte a comando de sicarios para defender su rancho (videos)

Don Alejo ya había sido advertido, que de no entregar su rancho para las actividades delictivas de los sicarios, lo enfrentarían.

Fue en el rancho Rancho San José , en Tamaulipas , propiedad de Alejo Tamez Garza donde el tamaulipeco decidió que no entregaría sus tierras al crimen organizado. El sueño de su vida, fruto de trabajo, esfuerzo y entrega, sería defendido, en caso de ser necesario, con la propia vida.

Hace casi ya 12 años de la épica despedida de Don Alejo Tamez Garza , hombre de 77 años que no defendió su patrimonio de un grupo de sicarios y murió peleando demostrando dignidad, honor y valentía.

No hubo miedo, se oyeron los balazos, las granadas, casi mil disparos realizaron los delincuentes, de los que hizo don Alejo no se tiene el número, solo se sabe que con sus balas cuatro enemigos cayeron muertos y dos heridos; para llegar a un desenlace no previsto por los forajidos.

Don Alejo era reconocido cazador, así que hizo su estrategia para lograr abatir al comando que los superaba en número y armas, aún así, don alejo logró abatir a cuatro.

Los sicarios en la batalla perdieron a cuatro de sus compinches, y al final de refriega se quedaron con las manos ensangrentadas y vacías.

Los marinos que llegaron para brindarle auxilio, hallaron a Don Alejo Garza Tamez en la puerta del baño de su cuarto, donde fue alcanzado por los criminales e inmediatamente ejecutado de un tiro en la cabeza.

Las paredes fueron destrozadas por más de mil balas de cinco diferentes calibres, de acuerdo con el recuento de la Marina; las ventanas quebraron y las puertas sucumbieron a las granadas.

En la explanada, numerosos casquillos yacían en la tierra, mientras que los árboles daban cuenta de la batalla que libró Alejo, despostillados, por las balas que reventaron desde sus escopetas.