La lucha de Paloma por su identidad

JUÁREZ, CHIH.- Paloma de los Ángeles Villegas Pacheco tiene más de 30 años viviendo en esta frontera y hace apenas dos meses logró que su identidad como mujer fuera reconocida por la ley.

Ahora Paloma lucha a través del colectivo TTTrans igualdad, que ella formó, para que las mujeres de su comunidad logren las oportunidades y los derechos que ha logrado conquistar.

Explica que finalmente logró obtener sus papeles de identidad gracias al apoyo de colectivos que la apoyaron en el puerto de Veracruz, de donde es originaria y a donde tuvo que regresar para poder llevar a cabo su trámite.

Por la pandemia, el trámite se alargó casi un año, por lo cual hace apenas dos meses logró, legalmente, su identidad como mujer.

Paloma cuenta que llegó a esta ciudad a los 18 años de edad y desde entonces ha vivido discriminación y abusos, al igual que sus compañeras y compañeros transexuales.

Su lucha la tiene clara, es a favor de las mujeres trans que se dedican al trabajo sexual. ¿Por qué ellas?, porque la mayoría de las mujeres transexuales son un sector vulnerable que, para empezar, no tienen documentos de identidad, lo que las pone en enorme desventaja.

“Anteriormente, al no tener una adecuación legal en sus documentos de identidad, las empresas no nos contrataban. Había mucha discriminación. También faltan oportunidades laborales, no sólo en la maquila o empresas, sino hasta en el mundo de la belleza, donde los salones piden contratar hombres o mujeres, pero a mujeres trans no.

“Al no tener los recursos para poner tu propio negocio, tu propio salón, para ejercer lo que sabemos hacer, nos hace caer en el trabajo sexual”, explica Paloma.