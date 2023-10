‘La muerte está en su mirada’... Revelan video de jóvenes secuestrados en Zacatecas antes de ser asesinados; narcomenudeo es línea de investigación

NARCOMENUDEO, LA LÍNEA DE INVESTIGACIÓN DE LAS AUTORIDADES

Hace algunos días, Óscar Alberto Aparicio Avendaño, titular del área de operación policial de la Secretaría de Seguridad Pública de Zacatecas, informó que la principal línea de la investigación del caso era la de narcomenudeo de acuerdo a declaraciones de dos detenidos.

“Esto fue un comentario de los dos privados de la libertad, quienes refieren ser parte del Cártel Jalisco Nueva Generación, que (afirmaron) estaban acompañados por otros siete integrantes de ese grupo que se dedicaban al narcomenudeo”, declaró.

Sin embargo, el padre de una de las víctimas aseguró que los responsables pidieron un rescate y además enviaron un video para presionar a las familias.

MADRE DE JOVEN SECUESTRADO ASEGURA QUE AUTORIDADES “LOS ABANDONARON”

La madre de uno de los jóvenes reportados como desaparecidos en Zacatecas el domingo, y que posteriormente fueron encontrados sin vida, con excepción de uno, responsabilizó a las autoridades, en particular al gobernador de Zacatecas, David Monreal Ávila.

TE PUEDE INTERESAR: Mientras ocurre velorio, detienen a dos menores relacionados con la desaparición de los 7 jóvenes de Zacatecas

“Ya no me sirve (una reunión con Monreal), igual no hizo nada para rescatar a mi niño. Aunque el pueblo se haya juntado para pedírselo, el pueblo investigó, les entregamos ubicaciones, les entregamos todo lo que teníamos para poder rescatarlos en ese momento y aun así no hizo nada”, declaró la madre, quien prefirió mantenerse en el anonimato.

En entrevista con Azucena Uresti para Radio Fórmula, la madre de uno de los jóvenes acusó que tanto ella como los demás padres se sienten abandonados por las autoridades, como el fiscal general.

“Hasta el momento nunca nos la ha dado (la atención), el fiscal nunca hizo nada, el fiscal para poder verlo en esa conferencia que se dice que tuvo con algunos padres, ellos nos pidieron que nos trasladáramos hasta Zacatecas, nos dijo que no tenía tiempo para recibirnos, que tenía que estar en reuniones, que no podía ir con nosotros”, acusó.