‘Me pareció todo un show’: Media hermana de Cuauhtémoc Blanco critica decisión de Diputados

El 25 de marzo la Cámara de Diputados desechó, por mayoría de votos, la solicitud de desafuero del exgobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco, debido a una denuncia de presunto abuso sexual contra su media hermana Nidia Fabiola Blanco.

Desde entonces se habían registrado una serie de reacciones de varios personajes importantes en la política de México. Hasta el día de hoy, se reveló la opinión de quien sería la víctima del también exfutbolista.

TE PUEDE INTERESAR: ‘Yo no tengo miedo’: Critican discurso de Cuauhtémoc Blanco en la Cámara de Diputados

MEDIA HERMANA DE CUAUHTÉMOC BLANCO REACCIONA A DECISIÓN DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS

La presunta víctima calificó la decisión de las y los legisladores de la siguiente forma: “A mí me pareció todo un show, una vergüenza lo que vimos ayer. Las mujeres le gritaban que no estaba solo y lo rodeaban para aplaudirle, es denigrante la verdad, me pareció algo pésimo”, dijo para la comunicadora Azucena Uresti.

Acusó que: “Lo van a seguir protegiendo hasta las últimas, no creo que le quiten el fuero. El señor no tenía por qué subir a hablar porque eso es una violación, hasta donde tengo entendido, no sé mucho de leyes, pero es una violación [...] habla de una manera en la que él es la víctima.”