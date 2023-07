¿La reina del disfraz? El día que Xóchitl Gálvez se disfrazó de ‘ya sabes quién’

“Estimado pueblo de México. Hola. No te confundas, no soy uno de esos tantos ‘candidatitos’ de Morena que necesita salir en la foto con ‘ya saben quien’ para ganar”, señala en el video, parodiando a AMLO , acompañada de risas enlatadas .

Afirmando que por más que posen los ‘candidatitos’, ellos no ganarán, así como “ya saben quién”. Asegurando que ella no necesita de partido “yo solita y sin ayuda voy de frente y no me quito”.

“Yo no necesito de padrino. Yo solita y sin padrino voy de frente y no me quito. Vota por los candidatos del Frente”, dice Xóchitl Gálvez, sin caracterizar del entonces candidato presidencial de Morena.

Finalizó invitando a los ciudadanos a votar por los candidatos de “Por México al Frente”.

Remató el spot haciendo alusión a una de las frases más usadas por el Presidente López Obrador, “Mi xochicleta no la tiene ni Obama”.

En las elecciones federales del 1 de julio de 2018, Gálvez fue electa como Senadora de la República por la Ciudad de México acompañada de la coalición “Por México al Frente”, integrada por PAN, MC y PRD.

Actualmente, la frase “ya sabes quién” está reconocida por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) como asociada al presidente Andrés Manuel López Obrador. Concluyendo que dicha frase cuenta con un significado único que conlleve, de manera absoluta e inexcusable, a referir al titular del ejecutivo federal.

Por lo que estimaron que en el contexto electoral en el que se utilizó la frase “ya sabes quién” sí tenía por objeto vincular la figura del presidente de la República con la precampaña de Morena en el Estado de México; por lo que su uso genera un beneficio indebido en favor de quien la utilice.

¡JURASSIC PLAN!

Tal parece que después de ganar la senaduría, la panista adoptó el disfrazarse como una forma de responder a la Cuarta Transformación.