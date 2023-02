Las 5 cosas que nunca debes hacer en San Valentín

Hoy es 14 de febrero y en la mayoría de los países se celebra San Valentín, por lo que amigos, parejas y amantes festejan este día de muchas formas, dando obsequios como flores, chocolates, peluches, e incluso, regalos que salen de las tradiciones.

Sin embargo, también se presta a que ocurran ciertos errores que pueden desencadenar en verdaderos conflictos.

IMPUNTUALIDAD

En este día en particular, el tránsito se intensifica, ya que todos quieren llegar a sus citas lo antes posible. Por lo que es recomendable que te tomes las debidas precauciones para salir con tiempo de anticipación si vas a tener un date o a salir con tus amigos.

LUGARES QUE SALÍAS CON TU EX

Esto puede ocurrir si frecuentabas con tu ex pareja tu restaurante favorito, por lo que lo mejor que puedes hacer es encontrar otro lugar para encontrarte con tu nueva pareja y evitar posibles dramas en el futuro.

Además, ten cuidado por qué te podrías encontrar con tu ex.

DISCUSIONES

Enojarte con tu pareja o tus amigos nunca es algo agradable, y mucho menos deberías hacerlo en un día como este.

Por muy enojado o intolerante que te encuentres, trata de mantener una actitud positiva y no hagas comentarios que puedan lastimar a tu pareja o amigo.

Busca otro día para que puedan arreglar el conflicto, ya que no vale la pena arruinar un día tan especial con discusiones.

NO TENER DETALLES

No es necesario que gastes demasiado en regalos costosos para todos tus amigos y tu pareja, basta con tener un detalle especial con ellos. Desde un mensaje emotivo hasta algún regalo hecho por ti. Lo que no se vale es que no te tomes el tiempo para felicitarlos y agradecerles a las personas que son más especiales para ti.

CORTAR A TU PAREJA

Sin duda, es algo que nunca debes hacer en San Valentín, pues harás que él tenga un mal recuerdo de este día, ¡por siempre!

Terminar con tu pareja un día antes del 14 de febrero, ¡es igual de cruel! Y esto hará que también pase un San Valentín muy desagradable. Lo ideal es que busques una fecha lo más alejada posible de este día para hablar con él y tratar de terminar en mejores condiciones.

Otra cosa que nadie desea en este día y que deja a la persona con una mala experiencia que siempre recordará es cancelar una cita al último momento o, peor aún, ¡dejarla plantada! ¡No lo hagas!