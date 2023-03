Las 7 mentiras más comunes por las que rechazan la Visa Americana

Pese a ser un trámite que para algunos es complicado, la visa emitida por Estados Unidos que permite a la persona titular la entrada al país, ya sea por un puerto, aeropuerto o cruce fronterizo terrestre; siendo más utilizada en las próximas vacaciones de Semana Santa, cuando las familias aprovechan los ‘días santos’ para visitar a sus familiares en los estados en la frontera, comprar artículos que no pueden conseguir en México, acudir a las atracciones estadounidense, entre más actividades.

Sin embargo, no muchos tienen la posibilidad de adquirir el documento al ser rechazado desde su emisión por distintos motivos, el principal: mentir u omitir información en las fórmulas previas.

Los mexicanos necesitan una visa B1 o B2 para viajar por motivos de turismo o negocios; aunque también existen visas de trabajo, intercambios estudiantiles y para realizar presentaciones artísticas o deportivas. Dependiendo del motivo de viaje y la saturación de los servicios.

Es por eso que te decimos las mentiras más comunes por las que te pueden rechazar la solicitud de visa o, en peores casos, cancelarla.

TE PUEDE INTERESAR: ¿Quieres sacar la visa americana? Darán citas hasta febrero del 2024

1.- ¿MENTISTE SOBRE TU TRABAJO?

Contar con un trabajo estable en México, o en tu país de origen, facilita a que se otorgue la visa, ya que las autoridades fronterizas buscan que tu estancia en Estados Unidos sea temporal. Sin embargo, mentir en el apartado de empleo de la solicitud DS-160, podría provocar que el oficial consular rechace la solicitud al describir que la empresa no existe, los datos son inexactos y contradicciones al explicar las actividades laborales.

2.- DAR INFORMACIÓN FALSA

Al igual que mentir sobre el empleo, los agentes también pueden encontrar información falsa en la solicitud como la dirección, estados civil, títulos académicos falsos o usurpación de identidad.

3.- NEGAR ALGÚN TRABAJO EN EU SIN DOCUMENTOS

Oficiales consulares cuentan con la facultad de revocar o cancelar visas a los titulares que han incumplido con las leyes de inmigración; por lo que si descubren que en años anteriores trabajaste en el país sin documentos legales, podrán negarla o quitarla.

En esa situación, trabajar como inmigrante en Estados Unidos, la mejor opción es pedir un perdón de visa.

4.- MENTIR SOBRE EL MOTIVO DE VIAJE

Se puede rechazar la visa estadounidense bajo la Sección 214 (b) a quien no demuestre ser elegible para la categoría del documento que solicita.

Principalmente, a personas que no demostraron intenciones de viajar temporalmente ni lazos suficientemente fuertes con su país de origen, ante el temor de una estancia cuando haya terminado el periodo

De acuerdo con el Buró de Asuntos Consulares del Departamento de Estado, las autoridades consulares consideran que una persona tiene lazos fuertes y suficientes con su país de origen cuando demuestra tener razones que lo hagan volver a su país tras su viaje por Estados Unidos.

TE PUEDE INTERESAR: ¿Cómo obtener la DS-160 para la visa americana de turista y cómo se llena?

5.- FAMILIARES VIVEN EN EU

Como parte de la solicitud DS-160, existe un apartado para que indiques el nombre de los padres y si viven en Estados Unidos; por lo que si cuentas con familiares en estatus indocumentado viviendo en EU y no deseas ponerlos en riesgo, no es necesario mencionarlo en su estatus durante la entrevista, para que las respuestas no sean confusas, así como que tampoco se responda a preguntas que no ha formulado el oficial consular.

En cambio, si cuentas con familiares residentes permanentes o ciudadanos en EU se pueden mencionar en la solicitud y en la entrevista sin problemas para el titular o las personas; ya que es muy importante que no haya contradicciones entre la solicitud DS-160 y la entrevista.

6.- PLANEAR TRABAJAR CON VISA DE TURISTA O ESTUDIANTE

La visa puede ser revocada o negada a renovar al descubrir que no fuiste elegible a la categoría de la que se pidió debido a la Sección 214 (B) al no demostrar que el titular tiene la intención de viajar temporalmente o que planea trabajar en EU con una de turista o estudiante.

7.- MENTIR SOBRE EL TIEMPO DE ESTANCIA

La visa de turista solo puede brindarte una estancia de 6 meses en suelo estadounidense, aunque hay personas que aprovechan el periodo del tiempo y se quedan en EU a trabajar o estudiar.

A quien lo realizan, pero regresan a su país de origen y quieren regresar a laborar a Estados Unidos con la visa turismo, es muy probable que la mentira sea descubierta durante el proceso de renovación o en un cruce fronterizo.

Aunque si se requiere quedarse más tiempo del permitido, se debe solicitar una extensión de estadía.

El Gobierno de Estados Unidos determinan que “al realizar entrevistas de visa, los oficiales consulares examinan cada solicitud individualmente y consideran las circunstancias, los planes de viaje, los recursos financieros y los vínculos del solicitante que se encuentran fuera de los Estados Unidos, lo que garantizará la salida del solicitante después de una visita temporal”.