Las Fuerzas de Defensa de Israel recuperan a tres rehenes muertos en Gaza, incluida Shani Louk

Las Fuerzas de Defensa de Israel han recuperado los cuerpos de tres rehenes israelíes en Gaza, incluido el de Shani Louk, quien se convirtió en un símbolo internacional del salvajismo de Hamas después de que las imágenes la mostraran desfilando semidesnuda en la parte trasera de una camioneta durante el mes de octubre. 7 ataques.

El portavoz Daniel Hagari anunció el viernes que las FDI recuperaron a Louk, de 22 años, y dos víctimas adicionales de la masacre del festival de música, Amit Buskila, de 28 años, e Itzik Gelernter, de 58, durante la operación de Rafah.

“Shani Louk, Amit Buskila y Yitzhak Gelernter fueron secuestrados y asesinados por terroristas de Hamás el 7 de octubre en el Festival de Música Nova”, dijo el ejército israelí en un comunicado.

“De la noche a la mañana, nuestras tropas recuperaron sus cuerpos y los trajeron de regreso a Israel. Continuaremos operando para traer a todos nuestros rehenes”.

Más de 360 juerguistas israelíes fueron asesinados por militantes en el festival Nova, que se convirtió en un objetivo clave en el ataque sorpresa no provocado del grupo terrorista contra el Estado judío.

Louk fue uno de los alrededor de 40 rehenes israelíes capturados durante el sangriento asalto al festival de música. Su familia anunció a finales de octubre que había muerto a manos de Hamás, y el presidente de Israel, Isaac Herzog, reveló más tarde a un periódico alemán que había sido decapitada.

“Mi corazón está condolencia a las afligidas y atormentadas familias de los rehenes Itzhak Gelerenter, Amit Buskila y Shani Louk, cuyos cuerpos fueron rescatados de Gaza y serán traídos para el descanso eterno en Israel”, escribió Herzog en una publicación X poco después. Las FDI anunciaron la noticia.

En un evento pro-israelí en Times Square el martes, el padre de Shani, Nissim Louk , dijo que las imágenes contrastantes de su hija que circulan en los informes de los medios han mostrado al mundo la “oscuridad” a la que se enfrenta Israel. . . en su guerra contra el terrorismo. grupo.

“Esta imagen es muy importante porque muestra, por un lado, Shani, una luz hermosa, asombrosa y brillante para el mundo, y por el otro lado ves a estos militantes en una camioneta con ametralladoras que traen problemas y dolor al mundo y Nadie puede. . . mezclar estas dos imágenes”, dijo el desconsolado padre en una entrevista exclusiva.

“Y cuando no sabes quién eres, no sabes: '¿Soy yo el malo? ¿Soy el chico bueno?' No lo sabes. Mire estas imágenes e inmediatamente todo se aclarará”.