Las mujeres también acosan, incluso a otras mujeres; caso Rebeca García sorprende a Venezuela

“Desde el 2020 aproximadamente, esta mujer me ha llamado de diferentes números de teléfono, escrito por Instagram, insiste en mandarme regalos a mi trabajo e incluso me dejo un graffiti de Bello Monte” , continuó. Los mails recibidos tienen mensajes sexuales y amenazas.

Aguirre también denunció que se acercó a la Policía, pero aseguró que le dijeron que todavía García no había cometido ningún crimen.

Así, decenas de mujeres comenzaron a compartir sus relatos, fotos y videos del acoso que estaban sufriendo por parte de García.

Una de las primeras en denunciar fue la youtuber e influencer Dani Barranco, que ya hace cuatro años alertó sobre su situación. En estos últimos días volvió a referirse el tema dada la relevancia que estaba adquiriendo: “Cada vez que me he sentado con una autoridad a exponer el caso, me han dicho que no se puede hacer nada porque es mujer”.