‘Tiktoker’ acabó con su vida en vivo, lo acusaron falsamente de ser pedófilo

La madre de Inquisitor Ghost ha descrito a su hijo como un joven sensible que, a pesar de su éxito en TikTok, era víctima de envidias y calumnias en línea.

Con casi 300 mil seguidores, Inquisitor Ghost era conocido por su talento en el cosplay , donde se vestía como un personaje de uno de los videojuegos más famosos de guerra, Call of Duty .

Según la madre, varios usuarios habían inventado una historia agresiva y difamatoria sobre su hijo que le causaba un profundo dolor y angustia. A medida que las semanas pasaban, la situación se volvía insostenible, y finalmente, el joven tiktoker tomó una decisión desgarradora.

El padre de Inquisitor Ghost, destrozado por la pérdida de su hijo, ha denunciado públicamente el ciberbullying que, según él, llevó a su hijo al suicidio.

Afirmó categóricamente: “No hay duda de que mi hijo fue víctima de ciberbullying. No es necesario presentar una denuncia, es tan evidente que la policía ya lo sabe. Hay una investigación en curso y no puedo ser yo quien señale a los responsables. Basta con mirar TikTok para comprender quiénes fueron y qué sucedió. La justicia debe prevalecer”.

El padre, junto con muchos otros usuarios de la plataforma, cree que su hijo se quitó la vida después de ser falsamente acusado de pedofilia por una joven turca de 17 años que fingió ser mayor de edad en TikTok. Otra persona también participó en estas acusaciones, lo que generó una campaña de difamación en su contra.

A pesar de que Inquisitor Ghost había bloqueado a la joven turca y no había tenido ningún contacto con ella, falsas conversaciones entre ambos empezaron a circular en la plataforma, exacerbando aún más la situación.

El padre afirmó rotundamente: “Mi hijo era una persona buena que nunca hubiera acosado a una joven. Era introvertido, no estaba deprimido, y hasta hace poco estaba pasando por un buen momento. Pero todo cambió. Hasta hace diez días, solo me había hablado de una violación de su privacidad, no de acusaciones de pedofilia en las redes sociales. Si hubiera sabido de esto, habría intervenido de inmediato”.