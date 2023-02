Las noticias más importantes del 21 de febrero en México

➔ Frenan Plan B en Coahuila y Edomex: En medio de la polémica, el ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Alberto Pérez Dayán, ha admitido a trámite las acciones de inconstitucionalidad promovidas en contra de la primera parte del Decreto del Plan B de la Reforma Electoral, lo que podría significar un revés para la propuesta del presidente.

➔ Emiten orden de aprehensión contra Ovidio Guzmán: Un juez federal residente de Sonora ha ordenado la aprehensión de Ovidio Guzmán López “El Ratón”, hijo de Joaquín “El Chapo” Guzmán y presunto integrante de la facción “Los Menores”, por los delitos cometidos en México; esto informado por Everardo Maya Arias, juez tercero de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México.

➔ Oxxo volverá a exhibir cigarros en anaqueles: A la cadena de tiendas no le serán aplicables las disposiciones reclamadas del Reglamento de la Ley General para el Control del Tabaco y, por ende, pueda volver a exhibir los productos de tabaco en sus establecimientos como anteriormente lo hacía.

➔ Dejará Sandra Cuevas vida pública tras mandato: La alcaldesa de Cuauhtémoc dio a conocer durante una entrevista que, una vez que concluya su periodo al frente de la demarcación capitalina, se retiraría de la vida pública de manera definitiva: “Jamás había estado dentro de la política y hoy que estoy veo porque el país no avanza. La política mexicana es un asco”, declaró la mandataria este lunes en W Radio.

MUNDO

➔ Nuevo terremoto en Turquía deja 8 muertos y más de 300 heridos: El día de ayer se registró un nuevo sismo de magnitud 6.4 en Turquía, luego de que hace dos semanas un devastador terremoto mató a cerca de 45 mil personas en la misma zona, afirmaron autoridades. Hasta el momento perdieron la vida ocho personas y 294 más resultaron heridas tras el temblor de 6.4.

➔ Asegura Biden que Estados Unidos no busca destruir Rusia: En un discurso celebrado en Varsovia, el presidente norteamericano aseguró a su homólogo ruso, Vladímir Putin, que Occidente no quiere destruir Rusia, ni las naciones europeas. Sin embargo, Biden no negó que se le seguirán imponiendo sanciones al país

➔ Iglesia mormona pagará 5 mdd por ocultar información de inversiones: La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días y su compañía de gestión de inversiones han acordado pagar un total de 5 millones de dólares para resolver las acusaciones de que ocultaron al público una cartera de acciones multimillonaria, anunció el martes la Comisión de Bolsa y Valores.

➔ Adoptan a “bebé milagro”, nacida entre los escombros en Siria: Cuando los rescatistas encontraron a la bebé, ella aún estaba unida a su madre por su cordón umbilical. Al ser la única sobreviviente de su familia, la menor fue trasladada a un hospital para recibir atención médica. Además de su mamá, en el lugar también murieron su papá, sus cuatro hermanos y una tía.

COAHUILA

➔ Reportan 40 por ciento de desabasto en medicamentos para salud mental: El secretario de Salud de Coahuila, Roberto Bernal Gómez, manifestó que, aunque sí han tenido desabasto en medicamentos en la entidad, el problema depende del abastecimiento que turne el Instituto de la Salud para el Bienestar.

➔ Se avecina temporada de piojos en Saltillo: El pediatra Oswaldo Juangorena señaló que la pediculosis capitis, mejor conocidos como piojos, se contagian solamente por contacto, es decir, que no saltan o vuelan, por lo que los casos se dan mucho entre infantes, pues es común que convivan de cerca o se abracen.

➔ Asegura Riquelme que el norte es el mejor lugar para invertir: El gobernador de Coahuila, Miguel Ángel Riquelme Solís, dio respuesta a la opinión del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, sobre el asentamiento de Tesla en el norte del Estado, aseverando que la región del país es la mejor para generar negocios.

ESPECTÁCULOS Y DEPORTES

➔ Ant-Man recauda 225 millones de dólares a nivel mundial: ‘Ant-Man and the Wasp: Quantumania’ se estrenó con 104 millones de dólares en ventas de boletos en Estados Unidos y Canadá, según estimaciones de los estudios el domingo, superando fácilmente los debuts en taquilla de las dos películas anteriores del hombre hormiga.

➔ Hallan sin vida a director deportivo del Hatayspor en Turquía: El cadáver de Taner Savut, director deportivo del Hatayspor, fue recuperado de entre los escombros el martes, más de dos semanas después de que un terremoto de magnitud 7,8 devastó parte de Turquía y de la vecina Siria, informó ese club de fútbol.

ESPECIAL

➔ ¿Qué significa que Condusef haya ‘reprobado’ a algunas tarjetas de crédito bancarias?: La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) ha informado sobre el resultado de la supervisión en materia de transparencia financiera y calidad de la información dada a los usuarios durante el 2022; por lo que otorgó calificaciones a las distintas tarjetas de crédito.

➔ Robos y drogadicción, el pan de cada día en el poniente de la ciudad: Comenzando por la colonia Satélite Norte hasta llegar a la Valencia, los vecinos de Saltillo comparten diversas problemáticas, desde transeúntes intoxicados, así como presuntas redes de robo cuya venta se utiliza “para conseguir el dinero del vicio”, según declaraciones.

➔ Vacaciones dignas y la historia de la reforma que otorga más días de descanso en México: Esta es una historia que demuestra que la cultura laboral en México está pasando por transformaciones en materia de vacaciones y administración de tiempos. Una historia que demuestra que también hay buenas noticias (aunque a veces haya trabas). Una historia donde se comprueba que lo digital también es real.