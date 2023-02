‘La política mexicana es un asco’; Sandra Cuevas se retirará de la vida pública al terminar su mandato en Cuauhtémoc

“Para mí lo más importante es mi padre, mi madre y mis hermanos, no el poder y el dinero. No aspiro a nada más que terminar bien mi periodo en la alcaldía Cuauhtémoc, luego me voy a retirar”, sentenció., aseguró Cuevas.

“Sí, definitivamente. Mi temperamento y mi forma de ser no me permiten estar en un lugar que genera tanto odio, problema, violencia”. Así no es la vida, la vida no es eso, en la vida hay cosas más bonitas”, lamentó la alcaldesa que hace unos días se veía como pez en el agua pidiendo a sus trabajadores “romperle la madre” a Claudia Sheinbaum.

Cuevas realizó estas declaraciones tan solo un día después de la polémica generada este domingo luego del desalojo de integrantes y seguidores del colectivo Sonido Sincelejo por parte de los Trabajadores de la Dirección de Gobierno de la alcaldía, justo cuando intentaban instalarse de nueva cuenta en la alameda de Santa María La Ribera.

‘Prefiero estudiar y viajar’

Tras darse a conocer su promesa, ciudadanos en redes sociales la culminaron a cumplir su palabra, a presentarla por escrito y a no esperar los 20 meses que le quedan en el cargo y renunciar lo más pronto posible.