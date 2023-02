$!Vacaciones dignas y la historia de la reforma que otorga más días de descanso en México

Alma Paz, quien administra en Twitter una de las cuentas sobre recursos humanos con más alcance en México (@la_de_rh) , reitera el dato anterior. No es ajena a esta realidad e incluso se ha convertido en una referencia en temas laborales.

Por otro lado, la cultura laboral de México es una donde la salud mental del trabajador no se prioriza, pues según el periódico Excélsior, los resultados de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) arrojan que en México hay 44 millones 475 mil trabajadores con tendencia al burnout, o síndrome de trabajador quemado, donde una persona ya no rinde los resultados óptimos en un ambiente laboral estresante.

A pesar del empuje digital, por momentos parecía que los obstáculos harían que la reforma no se aprobara.

Sin embargo, en vez de conseguir los 18 días de descanso recomendados por la Organización Internacional del Trabajo y planteados originalmente, en México se aprobaron 12.

Esto de todas maneras significó una victoria para Alma Paz. “Fueron días de no dormir, mucha gente no lo cree. Dicen ‘ay, es super equis, no se va a respetar’. Cuando se votó mi alma descansó. Le dije a mi hija que ese día sí pude dormir”, compartió en entrevista.

@la_de_rh considera que Twitter fue clave en todo este proceso. Y por eso mismo, no se puede dejar fuera a la población millennial, quienes además del peso laboral que tiene en el país, se encuentran ya pensando en los primeros pasos para su retiro, tomando decisiones y volviéndose partícipes de la vida política en aspecto como este.

El Observatorio Laboral (OLA), un servicio de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), señala que en México hay 30 millones de personas que pertenecen a esta generación. Y estiman, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, ese grupo será en 2025 el 75% de la fuerza laboral en la república.

La reforma entró en vigor en 2023, aunque hay patrones que muestran renuencia en apegarse completamente a la ley. A lo largo del país surgieron quejas de empresas condicionando a sus trabajadores para laborar en días festivos con la intención de compensar horarios. En algunos casos, los hacen tomar 6 de sus días de descanso durante las vacaciones decembrinas.

La especialista en recursos humanos indica que la aprobación de la reforma es un paso muy importante para mejorar el balance entre vida y trabajo en el país, pero aún podemos alcanzar la mejora.

“Puede sonar muy utópico, pero en otros países, y siempre tenemos que compararnos porque si no nos comparamos no vamos a avanzar, en otros países las jornadas son mucho más cortas y los trabajadores son igual de productivos”.