‘Les molestó y la están censurando’... AMLO explota contra el INE por ordenarle bajar entrevista con Inna Afinogenova

“Los del INE ya volvieron otra vez a cepillarme, como se dice en el béisbol () Acaban de resolver que nos van a bajar una entrevista que nos hizo una periodista española de origen ruso, Inna (Afinogenova). Todavía no nos han notificado, ya parezco abogado huizachero del Poder Judicial (risas) ¿No es así, que mientras no te notifiquen?”, dijo.

“Es una buena entrevista que me hizo esta periodista, se ha visto mucho en México y en España, y porque hablamos de lo que me pregunta, y ahora resulta que quieren que la baje. Censura, acaba de venir una marquesa, duquesa, condesa española a hablar mal de mi, y a ella no la censuran, la trajo el bloque conservador”, expuso.

“Le di la entrevista a este medio independiente y ahora les molestó y la están censurando Está bastante vista la entrevista porque hasta me dejó como in limón exprimido, porque me preguntó de todo, y ahorita me están informando que ya la censuraron, nada más que podemos acudir al Tribunal (Electoral) verdad? Nos va a dar tiempo”, manifestó.

AMLO CRITICA QUE NO SE SANCIONE DISCURSO DE CAYETANA ÁLVAREZ

Adelantando que se recurrirá al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), también criticó que el INE no se haya pronunciado por el discurso que pronunció Cayetana Álvarez de Toledo, diputada del español Partido Popular, en el Festival de las Ideas que organiza el empresario Ricardo Salinas Pliego.

“Ahora resulta que quieren que la baje, censura. Acaba de venir una marquesa, duquesa, condesa española a hablar mal de mí y a ella no la censuran. La trajo el bloque conservador, es de un partido de España de estos franquistas que quedaron”, reclamó López Obrador sobre la determinación del INE.

Esto siendo que Álvarez de Toledo también hizo pronunciamientos sobre la contienda electoral al criticar a la administración del primer mandatario. Mismos que fueron retomados tanto por la candidata opositora Xóchitl Gálvez como otros miembros y promotores de la coalición Fuerza y Corazón por México.