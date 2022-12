Lilly Téllez revela que admira a Hernán Cortés: ‘Me inspira mucho su vida’

La también periodista que busca la Presidencia de México por el PAN, para combatir a Morena, paradójicamente el partido que la llevó al Senado, dijo que “ se trata de ganar la elección y el candidato debe ser el más competitivo, el que pueda echar a Morena. Yo soy la más competitiva. Espero que sea un método que elija al más competitivo y no por trayectoria política o consideraciones ilógicas”.

Sobre las personas referentes políticos indicó que desde joven admira a Abraham Lincoln, Winston Churchill y Bertrand Russell. Sobre personajes femeninos que sigue mencionó a Marie Curie.

“No solo la admiro solo por su cerebro brillante, sino porque nunca he encontrado en ella el discurso del victimismo feminista que está de moda, no se asumía como víctima, salió adelante como mujer por sus cualidades”, dijo.

Finalmente dijo que sus referentes femeninos son su madre y abuela, quienes eran amas de casa.