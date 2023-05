Llama Papa a abrir la puerta a refugiados y migrantes; pide fin de la invasión rusa a Ucrania

Francisco elogió la reciente bienvenida que Hungría dio a refugiados ucranianos. Pero ha desafiado las duras políticas antiinmigración de Orban, que incluyeron levantar una cerca de alambre de cuchillas en la frontera con Serbia para impedir que la gente cruzara.

A su llegada, Francisco instó a Hungría y a Europa a recibir a los que huían de la guerra, la pobreza y el cambio climático, y pidió corredores seguros y legales para los migrantes.

“Qué triste y doloroso es ver puertas cerradas”, dijo Francisco en su homilía del domingo. “Las puertas cerradas de nuestro egoísmo hacia otros, las puertas cerradas de nuestro individualismo en una sociedad de creciente aislamiento, las puertas cerradas de nuestra indiferencia hacia los desfavorecidos y los que sufren, las puertas que cerramos a los que son extranjeros o distintos de nosotros, hacia los migrantes o los pobres”.

Francisco oró por la paz en Ucrania, pidiendo “un futuro de esperanza, no de guerra; un futuro lleno de cunas, no de tumbas; un mundo de hermanos y hermanas, no de muros”.

Desde hace meses, el Sumo Pontífice ha expresado su solidaridad con Ucrania, pero dejando una puerta abierta a un diálogo con Moscú.