¡Llegó la Navidad!... Disfruta EN VIVO del Desfile de Macy’s por Thanksgiving Day 2023 en Nueva York

Con 25 globos de todas las formas y tamaños, 31 carrozas especiales y 18 artistas invitados, entre los que destaca la presencia de Cher y Jon Batiste, el evento comenzará a las 8:30 am ET (7:30 hora de México) y se transmitirá en vivo por NBC y ABC.

El desfile de este año contará con las más icónicas personalidades del mundo del espectáculo como la legendaria Cher con su más reciente producción de la temporada, además de la estrella musical latina, Manuel Turizo. El evento incluirá también presentaciones musicales de artistas como Jon Batiste, Bell Biv DeVoe; Brandy; Chicago; En Vogue; ENHYPEN; David Foster y Katharine McPhee; Drew Holcomb y The Neighbors; Jessie James Decker; Ashley Park con el elenco de Muppets of Sesame Street®; Pentatonix; Paul Russell; Amanda Shaw y Alex Smith, entre otros.

¿CUÁNTOS GLOBOS DE PERSONAJES HABRÁ EN EL DESFILE DEL DÍA DE ACCIÓN DE GRACIAS DE 2023?

El Desfile del Día de Acción de Gracias de Macy’s 2023 contará con un total de 25 globos, con siete nuevos personajes: Beagle Scout Snoopy, Blu Cat y Chugs de Cool Cats, Po de “Kung Fu Panda”, LEO de una próxima película animada, Monkey D. Luffy de “One Piece”, el tío Dan de “Migration”.

• Acorn

• Beagle Scout Snoopy (New)

• Blue Cat & Chugs (New)

• Bluish

• Diary of a Wimpy Kud

• Goku

• Baby Yoda

• Ice cream cone

• Kung Fu Panda’s Po (New)

• LEO (New)

• Money D. Luffy (New)

• Opening Macy’s stars

• Paw patrol

• Pikachu and Eevee

• Pumpkins

• Red Titan of Ryan’s World

• Ronald Macdonald

• Sinclair’s Dinosaur

• Smoky bear

• Snow crystal ornaments

• Spongebob and gary

• Stuart the Minion

• The Pillsbury Dog

• Tiptoe

• Uncle Dan (New)

TE PUEDE INTERESAR: ‘Alimentará’ a ventas de restaurantes el Día de Acción de Gracias

¿CUÁNTAS CARROZAS HABRÁ EN EL DESFILE DEL DÍA DE ACCIÓN DE GRACIAS DE MACY’S 2023?

• 1-2-3 Sesame Street

• Big City Cheer

• Big Red Shoe Car

• Big Turkey

• Spectacular

• Birds of a Feather Stream Together

• Camp Snoopy

• Celebration Gator

• Colossal Wave of Wonder

• Deck the Halls

• Elf Pets

• Fantasy Chocolate Factory

• Geoffrey’s Dazzling Dance Party

• Good Burger Mobile

• Harvest in the Valley

• Heartwarming Holiday Countdown

• Igniting Memories

• Macy’s Singing Christmas Tree

• Magic Meets The Sea

• Mutant Mayhem

• Palace of Sweets

• People of the First Light

• Rocking Horse

• Rocking Lobster

• Rocking Moose

• Santa’s Sleigh

• The Brick-Changer

• The Deliciously Delectable World of Wonka

• The Wondership

• Tom Turkey

• Winter Dragon