Loret acusa a Jenaro Villamil de corrupción; habrá respuesta a esas falsedades, responde director del SPR

El fallo de la segunda licitación data del 11 de octubre de 2021 a favor de ET & SMART DRILLING S.A. de C.V. , ganando la partida por más de 13 millones de pesos, dando un anticipo de 30%.

Una licitación más fue registrada en Taxco, Guerrero, donde la convocatoria fue presentada el 5 de octubre del 2021 y ganada nuevamente por ET & SMART DRILLING S.A. de C.V.; el contrato era de 9 millones 203 mil pesos. Para la construcción de esta torre, el plazo máximo para el suministro e instalación quedó fijado para el 30 de enero de 2022. No obstante, el terreno donde supuestamente se llevaría a cabo la construcción de la torre se encontraba en un terreno que no le pertenece a la SPR.

De acuerdo con el Gobierno de Taxco, en el municipio no hay ninguna propiedad del Sistema Público de Radiodifusión donde pueda construir, se dijo.

El reportaje señaló que Villamil realizó dos viaje en 2019 a su tierra natal, Mérida, Yucatán, con dinero público, aunque LatinUs muestra el oficio en el cual se justifica el viaje que habría tenido por objetivo “acordar mecanismos de cooperación en el tema de medios de comunicación públicos con el gobernador Mauricio Vila Dosal y visita a la estación retransmisora de Mérida, Yucatán”.