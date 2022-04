$!Loret llama “ruin y desalmado” a AMLO por evadir crisis de feminicidios con ataques en contra suya

Una vez más, el presidente, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), lanzó un ataque al periodista, Carlos Loret de Mola, por los presuntos bienes millonarios que poseería - tema al cual el tabasqueño ha dedicado gran parte de sus últimas mañaneras.

Sin embargo, a diferencia de otras ocasiones, el reportero decidió no replicar a los señalamientos del Jefe del Ejecutivo como suele hacerlo. En lugar de ello, arremetió en su contra por ignorar la crisis de feminicidios que movilizó a centenas de mujeres el pasado 24 de abril a lo largo de la República.

“Hoy no voy a contestar a sus calumnias. Me parece desalmado y ruin que usted hable de mí para no enfrentar la exigen de las mujeres en todo el país porque las están matando cada vez más. Ocúpese”.

