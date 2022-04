Los escándalos de la diputada Paloma Sánchez del PRI: desde burlarse de manifestantes hasta presumir que es pluri y no necesita de votos

Otro incidente que dio de que hablar fue durante la votación de la Reforma Eléctrica, pues al gritar a sus compañeros de Morena “acarreados”, y que ella no necesita el voto, se escucha la voz de un hombre que le dice: que “no le importa porque ya no volverá a ser diputada”, a lo que ella responde de manera sarcástica: “No me importa porque no voy a ir a buscar el voto, soy pluri, bien a gusto”.