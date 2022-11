“Imagínate ahorita, un dos, tres por Debanhi que está en la cisterna, no mames”, dijo el animador y en el fondo se escuchaban las risas cortadas del público.

“¿De dónde era Debanhi? De Monterrey -¿Cómo murió? Ahogada. En Monterrey donde no hay agua”, dijo el presentador.

Y el chiste no quedó ahí, pues ‘Platanito’ preguntó de donde era originaria la estudiante de Derecho. Cuando los presentes le respondieron volvió hacer una burla de la situación.

“¿Saben de qué murió Michael Jackson?, de desesperación que porque le quemaron una guardería allá en Sonora. No se burlen, pobres chavitos al pastor, no se burlen, aparte ahora ya no hay guardería, abrieron un changarrito que se llama Kentucky Fried Children”, fue el chiste que hizo Platanito y por el que fue cancelado.

Días después de que realizó este chiste, Sergio Verduzco, nombre real de Platanito, ofreció una disculpa pública.

“Una mañana me hablan a las 6 de la mañana: ‘Oye, están hablando de ti en redes sociales, que acabas de contar un chiste bien cabr*n’. (...) Yo los adapté (los chistes) de San Juanico, adapté los chistes a la Guardería”, dijo Platanito sobre cómo comenzó la polémica.