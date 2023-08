¿Los Mandamientos de AMLO en los Libros de Texto Gratuitos?... ‘si enseñan el credo de la 4T está rebién’, asegura (video)

“Pues si enseñan el credo de la 4T están rebién. No mentir, no robar y no traicionar al pueblo”, así reafirmó AMLO a lo que le conoce como sus “mandamientos” (no mentir, no robar y no traicionar al pueblo).

Al encabezar su conferencia matutina, el mandatario recalcó que los textos fueron creados por personas capacitadas y hasta los docentes participaron en su elaboración.

“Decirle a la gente que no hay nada que temer, que no se preocupe, están muy bien hechos los libros por especialistas, pedagogos, pero sobre todo participaron maestros. Se dieron a conocer los lineamientos y luego la elaboración de los libros. Hay que esperar a que se conozca porque se anticiparon con esta campaña”, dijo el político tabasqueño al hacer referencia sobre la presunta campaña que a su parecer, han hecho los medios de comunicación.

AMLO SE BURLA DE JAVIER ALATORRE POR SU ATAQUE A LIBROS DE TEXTO

López Obrador se burló del periodista y presentador de noticias, Javier Alatorre, por su ataque a los nuevos libros de texto de la Secretaría de Educación Pública (SEP).

En la conferencia mañanera, AMLO imitó el inició del noticiero nocturno de TV Azteca, en donde Javier Alatorre es presentador, y desde donde se acusó a su gobierno de expandir “el virus comunista”.

A manera de burla, el presidente de la República expuso: “Está noche en Hechos, los ovnis llegan a Nueva York y quieren volver comunistas a los mexicanos con los libros de texto, no se lo pierda”.

El mandatario federal respondió así a los polémicos señalamientos en contra de los nuevos libros de la SEP, pues padres de familia y académicos han señalado errores y una presunta corriente ideológica en su contenido.

Pues decenas de personas se han mostrado en su contra, entre ellas la astrónoma Julieta Fierro, quien critico que algunos esquemas, como la infografía del Sistema Solar, no son entendibles.

El presidente dijo que “se están pasando con eso del comunismo y los libros de texto”, pues la mayoría de quienes lanzan los comentarios ni siquiera los han leído.

JAVIER ALATORRE EXPLOTA CONTRA LA SEP POR DISTRIBUIR EL ‘VIRUS COMUNISTA’

Durante el noticiero Hechos, Javier Alatorre se lanzó contra la SEP porque, asegura, que los libros de texto no solo quiere plantar ideas comunistas a los niños, también quieren convertir en esclavos sumisos de una “dictadura comunista” a los maestros.

El comunicador comenzó la transmisión del noticiero señalando que los libros a cargo de Marx Arriaga reproducen el “virus comunista” que se creía exterminado.

Además, Javier Alatorre acusó que los personajes que están detrás de estos libros son exfuncionarios de Venezuela, que son fieles a la corriente marxista.

Señaló que en las guías e maestros se promueve el desprecio al trabajo, a la cultura, religión y “hasta a la familia”, y que pretenden hacerlos sentir empoderados, buscar generar violencia y resentimiento.