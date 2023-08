¿Quién es Marx Arriaga?... el marxista que ‘daría la vida’ por los Libros de Texto Gratuitos y quien pidió a las mujeres que se pusieran a leer (video)

“Eso sí, no me van a encontrar arrodillado... ¡Me encontrarán trabajando!”, agregó Arriaga.

Meses antes había asegurado que los artistas, ilustradores y diseñadores del país que protestaron que la convocatoria de la SEP para rediseñar los libros de textos gratuitos sin remuneración económica, hicieron reclamos “sin sentido”, pues deben sentirse “emocionados” por participar en un “asunto tan delicado”.

“Las quejas de hoy no tienen sentido porque no se está precarizando algo que prácticamente no existía”, señaló Arriaga, parta luego justificar que el hecho de que la convocatoria, que ha desatado incontables memes por parte de la comunidad artística, no ofrezca retribución económica se debe a un tema electoral.

“[...] el hecho de estar atravesando un periodo electoral el cual impide llevar a cabo un proceso que implique un pago en efectivo sin que esto se prestase a malos entendidos”, explicó.

Por si fuera poco, a través de los videos de capacitación que la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos (Conaliteg) ha subido a YouTube, Marx Arriaga señala que la gente que participa en el rediseño gratuito de los libros de la SEP debe sentirse orgullosa de esta “gran oportunidad”.

MARX Y SU “MANSPLAINING”

Fue el 21 de febrero de 2020, en un acto celebrado en Actopan, Hidalgo, que Marx Arriaga dijo a las mujeres que, si quieren acabar con el sistema machista, se pusieran a leer.