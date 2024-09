Los moderadores de ABC verificaron los hechos de Trump cinco veces durante el debate, mientras que Harris se quedó sola

A continuación, un vistazo a las afirmaciones falsas y engañosas hechas, por ambos lados, durante el debate:

Kamala Harris

No hay militares activos

En un momento, Harris insistió falsamente en que no había militares estadounidenses en servicio activo en zonas de combate, a pesar de que todavía había tropas estacionadas en varios países del mundo.

“Hasta el día de hoy, no hay un solo miembro del ejército de los Estados Unidos que esté en servicio activo en una zona de combate, en ninguna zona de guerra alrededor del mundo, por primera vez en este siglo”, dijo el vicepresidente.

Aunque Estados Unidos no ha declarado formalmente la guerra en décadas, las tropas estadounidenses todavía están estacionadas en Irak y Siria, donde ayudan a las fuerzas locales a combatir el terrorismo.

Las fuerzas estadounidenses también están estacionadas en un puñado de países africanos, incluida Somalia.

Prohibición nacional del aborto

Sobre el tema del aborto y los derechos reproductivos, los moderadores guardaron silencio cuando Harris insistió: “Si Donald Trump fuera reelegido, firmaría una prohibición nacional del aborto”.

Si bien Trump ha dicho que “no se arrepiente” de haber elegido personalmente a los jueces de la Corte Suprema que revocaron el caso Roe v. Wade, nunca ha dicho que firmaría una ley que prohíba el aborto a nivel federal.

En lugar de ello, el ex presidente ha prometido dejar la cuestión en manos de los estados.

'Muy buena gente'

Ninguno de los moderadores intervino para corregir a Harris cuando ella repitió una falsedad: que Trump dijo una vez que había “gente muy buena” en ambos lados de la manifestación “Unite the Right” de Charlottesville en 2017.

Sus críticos han afirmado durante mucho tiempo que comparó a los neonazis con los contramanifestantes cuando dio una conferencia de prensa poco después de que se intensificaron los disturbios raciales.

En ese momento, Trump insistió en que se refería únicamente a aquellas personas que querían preservar una estatua del general Robert E. Lee.

El sitio web de verificación de datos Snopes reconoció posteriormente que el comentario de Trump sobre “gente muy buena” fue sacado de contexto.

“Si bien Trump dijo que había 'gente muy buena en ambos bandos', también señaló específicamente que no estaba hablando de neonazis ni de supremacistas blancos y dijo que deberían ser 'condenados totalmente'. Por lo tanto, calificamos esta afirmación como 'falsa'”, escribió Snopes.

Proyecto 2025

Harris también salió con la suya al intentar culpar a Trump del Proyecto 2025, un controvertido manual de derecha sobre cómo gobernar el país, a pesar de que el expresidente intentó distanciarse de él.

“Lo que van a escuchar esta noche es un plan detallado y peligroso llamado Proyecto 2025 que el expresidente pretende implementar si fuera elegido nuevamente”, declaró Harris.

Sin ninguna ayuda de los moderadores, Trump negó rotundamente cualquier conexión con el plan.

“No tengo nada que ver con el Proyecto 2025”, insistió. “Eso está ahí. No lo leyó. No quiero leerlo, a propósito. No lo voy a leer”.

El “Mandato para el liderazgo” de 922 páginas es un manifiesto escrito por el grupo de expertos conservador Heritage Foundation que proporciona instrucciones sobre cómo la próxima administración republicana debería dirigir a Estados Unidos: revisando el gobierno federal.

TRIUNFO

Los demócratas están “matando bebés”

Sobre el tema del aborto, Trump repitió su afirmación de que los demócratas apoyan el asesinato de los bebés después de su nacimiento.

Davis intervino cuando el republicano hizo referencia a los comentarios de 2019 del exgobernador demócrata de Virginia Ralph Northam sobre el aborto de bebés después del nacimiento, lo que fue parte de un comentario extendido sobre la creencia de Trump en la autonomía estatal y el acceso legal al Procedimiento en casos de violación, incesto y la salud de la madre.

“Pueden ver al gobernador de Virginia Occidental [sic], el gobernador anterior de Virginia Occidental... él dijo, 'el bebé nacerá y decidiremos qué hacer con el bebé. En otras palabras, ejecutamos al bebé'”, dijo Trump, identificando erróneamente el estado de Northam.

“Los demócratas son radicales en eso”.

Davis intervino: “No hay ningún estado en el país donde sea legal matar a un bebé después de su nacimiento”.

La delincuencia está aumentando

En un momento, Trump argumentó que la delincuencia en Estados Unidos se había disparado durante la administración Biden porque se estaba permitiendo el ingreso de inmigrantes al país.

“Presidente Trump, como usted sabe, el FBI dice que los delitos violentos en general están disminuyendo”, interrumpió Muir, lo que provocó una discusión con el expresidente.

Trump respondió insistiendo en que “no incluyeron las ciudades con peores índices de criminalidad”, haciendo referencia a la omisión de datos de Los Ángeles, Nueva York y Chicago.

Los migrantes “comen perros y gatos”

Los moderadores también intervinieron cuando Trump de repente hizo referencia a un informe desacreditado de que inmigrantes ilegales han estado matando y comiendo mascotas en Ohio.

“En Springfield se están comiendo a los perros, a la gente que llegó, se están comiendo a los gatos... Se están comiendo las mascotas de la gente que vive allí”, dijo Trump.

Se refería a la salvaje afirmación viral (que ha sido retomada y convertida en meme por Elon Musk, influencers republicanos y el número dos de Trump, JD Vance) de que los inmigrantes de Haití han estado sacando mascotas de los patios y patos de los parques. . públicos para poder comerlos.

Muir intervino y dijo que las autoridades de Springfield han dicho que no hay informes creíbles o detallados que respalden la afirmación.

“Quiero aclarar que mencionaste Springfield, Ohio. ABC News se comunicó con el administrador de la ciudad de allí. Nos dijo que no ha habido informes creíbles de reclamos específicos de mascotas que hayan sido lastimadas, lesionadas o maltratadas por individuos dentro de la comunidad inmigrante”, dijo el moderador.

Trump respondió que lo había visto en la televisión.

“La gente de la televisión dice que se llevaron a mi perro y lo usaron como alimento. Así que tal vez él dijo eso y tal vez sea algo bueno que diga un administrador de la ciudad”, dijo.

Una elección robada en 2020

Trump también fue investigado por su acusación de muchos datos sobre el robo de las elecciones de 2020.

Muir señaló que Trump había admitido recientemente en tres ocasiones distintas que había perdido las elecciones ante el presidente Biden, a pesar de años de no admitir públicamente la derrota.

Trump, sin embargo, respondió que estaba siendo sarcástico en esas declaraciones recientes.

“Lo dije con sarcasmo. Ya lo saben. Se dijo: 'Oh, perdimos por un pelo'. Eso se dijo con sarcasmo. Miren, hay tantas pruebas. Todo lo que tienen que hacer es mirarlas. Y deberían haberlas enviada de vuelta a las legislaturas para su aprobación. Obtuve casi 75 millones de votos. La mayor cantidad de votos que haya obtenido un presidente en funciones. Me dijeron que si obtenía 63, que fue lo que obtuve en 2016, no podrían derrotarme”, dijo Trump.

Muir respondió: “Vi todos esos fragmentos de video. No detecté el sarcasmo”.

La guerra de Ucrania

En un momento dado, el 45º presidente también quedó perplejo cuando hizo referencia al manejo de Biden de la guerra de Rusia contra Ucrania.

Trump dijo que Biden “envió [a Harris] a negociar con [el presidente ucraniano Volodymyr] Zelensky y [el presidente ruso Vladimir] Putin, y ella lo hizo, y la guerra comenzó tres días después, y ese es el tipo de talento que tenemos con ella”.

Sus comentarios se referían al envío de la vicepresidenta a Europa, donde no se reunió con Putin, en febrero de 2022 para tratar de evitar que Moscú invada Kiev.

Tras el comentario de Trump , Muir le preguntó a Harris: “Vicepresidenta Harris, ¿se ha reunido alguna vez con Vladimir Putin?”