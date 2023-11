Los pantanos de la violencia criminal: de la era de Vicente Fox y Calderón a los sexenios de Peña Nieto y AMLO

“La violencia delictiva ha permeado la realidad de la vida cotidiana no solo a nivel personal o social, sino institucional. Ha dejado una suerte de condiciones, algunas marcadas por su espectacularidad y otras que van formando una condición uniforme de nuestra propia realidad” , dice José Luis Cisneros, profesor investigador de la Universidad Autónoma de México (UAM-Xochimilco), quien se ha especializado en temas de violencia y la construcción social del miedo.

A partir de entonces, el conteo homicida no ha hecho más que aumentar. El sexenio de Calderón dejó 103 mil homicidios; con Enrique Peña Nieto se registraron 135 mil; y con López Obrador esa cantidad ha sido superada a la mitad de su quinto año de gobierno, con 154 mil. A esos números hay que sumar otra estadística sombría, la que acumula más de 110 mil personas desaparecidas y el hallazgo de más de 50 mil cuerpos humanos en fosas clandestinas.

Desde 2015, el feminicidio en México ha crecido 127 por ciento. El 2022 cerró con 968 casos y en este año se contabilizaron 227 al cierre del primer trimestre. Este crimen representa 40 por ciento del total de asesinatos que tiene como víctima a una mujer. La violencia contra el género es uno de los puntos sensibles en la crisis de seguridad que no ha podido resolver el actual Gobierno Federal. Pero no el único. En conjunto, la violencia homicida parece imbatible.

Cada día, el colectivo de búsqueda -que formó desde 2015 tras la desaparición de dos de sus hijos- incorpora a su lista un promedio de 30 nuevas víctimas, 70 por ciento de las cuales son mujeres de entre 16 y 30 años. “No entendemos la causa. Las autoridades no han llegado a la raíz de este asunto”, dice Flores. Aunque tiene una hipótesis: “lo más seguro es que se trata de feminicidios”.

“Ahora están desapareciendo más mujeres que hombres, y las estamos encontrando sin vida”, dice. “Pensábamos que las desaparecían por cuestiones de trata, pero no ha sido así”.

PLAN FALLIDO

Es el testimonio de la vida cotidiana que impide la manipulación de los datos, dice Cisneros, el investigador de la UAM, quien data el comienzo de la orfandad de justicia desde la estrategia fallida de los gobiernos del PAN, es decir, de Fox y Calderón.

“Ahora tenemos más grupos criminales. El monopolio que existía terminó y se ha multiplicado. Si todo eso lo sabemos, si hay inteligencia para hacerlo, ¿por qué no respondemos? La respuesta debe ser que hay un punto de ganancia”, señala.

Al tiempo que la presencia criminal se reprodujo, el poder civil fue debilitándose. Y en ello tiene parte de responsabilidad la sociedad misma, según el investigador. Una sociedad “parasitaria, (que vive) de la dependencia, termina por convertirse en un problema muy serio. (Al final) es más fácil repartir (dinero) que hacer que la justicia se cumpla”, dice Cisneros.

La debilidad institucional efectivamente es la causa del grave problema de violencia criminal, coincide Guillermo Garduño Valero, uno de los referentes académicos en temas de fuerzas armadas, seguridad nacional, ejército y narcotráfico.

“Cuando hay debilidad institucional, el ejército también es débil”, dice. “Dicho en otros términos, el ejército mexicano es muy fuerte en tiempos de paz y muy débil en tiempos de guerra. Y ahora estamos en tiempos de guerra. Y ahora viene la otra parte. Se cree que hay un proceso de militarización y no es así. Lo explicaré de una manera muy cínica. Si con militarizar el país se lograra controlar al hampa organizada, se lograra establecer la paz, yo te diría: ¡Qué chingones son! Pero está pasando lo contrario”.

La Secretaría de la Defensa tiene hoy el mayor presupuesto concedido jamás. Pero, aclara Garduño, lo es para actividades fuera de sus funciones reales, como la construcción. En términos de seguridad, el fracaso es evidente y se avecina uno peor, con la Guardia Nacional, un órgano impedido constitucionalmente para investigar y aprehender criminales.

“Tenemos un polvorín espantoso por una razón: la gente está armada, por el narco o por lo que quieras, pero está armada”, dice Garduño, quien no prevé un mejor escenario para alcanzar la paz. “La inercia (de este gobierno) no tiene sentido. No tiene un punto al que sepa que llegará”.