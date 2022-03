Los “sobres amarillos ya pasaron de moda”, responde AMLO a Eugenio Derbez

El presidente Andrés Manuel López Obrador respondió al actor Eugenio Derbez, que los “sobres amarillos ya pasaron de moda”, y que lo que actualmente se acostumbra es recibir transferencias electrónicas; a la vez que lo acusó de recibir dinero para hablar mal del proyecto del Tren Maya.

En la conferencia mañanera de Palacio Nacional, el mandatario aseguró que pese a las críticas y los pronósticos negativos para su gobierno, se han superado las crisis de salud, la de seguridad y la económica; razón por la que los “pseudoambientalistas” están en contra de varias de sus obras.

“Ahora que estamos inaugurando obras contra éstas salen los pseudoambientalisas, además con mucho dinero de por medio estas campañas financiadas. Dice un actor: ‘yo no recibo sobres amarillos’. No, son transferencias electrónicas, eso de los sobres amarillos ya pasó de moda”, dijo.

López Obrador sostuvo que no tiene nada de qué avergonzarse pues su administración está avanzando en todos los terrenos, y esto es gracias a que ya no existe la corrupción que había antes, “no hay la impunidad que imperaba, no existe el influyentismo, que predominaba”.

Reiteró que ha sido víctima de una campaña de ataques en su contra, ya que no están de acuerdo con las acciones su gobierno, ya que no les benefician en sus intereses. “A los fachos no les gusta que diga ‘abrazos no balazos’, ¿qué significa esto? Atender las causas, la pobreza, la desigualdad, atender a los jóvenes”, explicó.

Y es que cuando salió la campaña contra el Tren, el Presidente aseguró que los artistas que participaron estaban contratados para oponerse o estaban mal informados. En este video participan personajes como Kate del Castillo, Ofelia Medina, Natalia Lafourcade, Omar Chaparro, Bárbara Mori, Rubén Albarrán, Saúl Hernández y Ana Claudia Talancón.

En respuesta, Eugenio Derbez aseguró que no recibe ningún pago.

