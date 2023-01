Louis Vuitton, Gucci, Phoebe Philo y más; seis razones para emocionarse por la moda en 2023

¿Cómo no sentirse optimista ante un año que empieza con una auténtica explosión de lunares?

Diez años después de su primera colaboración con la artista japonesa Yayoi Kusama, Louis Vuitton ha vuelto a asociarse con ella para la primera gran colección del año. Cientos de artículos de LV (zapatillas, chanclas, bolsos, bikinis, sombreros, abrigos, faldas y pantalones para hombre y mujer) salpicados de motitas multicolores, metálicas y prácticamente cualquier otra permutación de puntos imaginable, como una lluvia de confeti sobre un mar de logotipos.

Presentada el domingo en Asia y el viernes en el resto del mundo, la línea corta el listón de lo que se está convirtiendo rápidamente en un manido tropo de la moda. (¿Se te acaban las ideas? ¡Haz una colaboración!). Además, es una obertura de buen humor para un año que, por lo demás, está envuelto en la incertidumbre.

Sí, podemos estar nerviosos por los gastos en el hogar y la geopolítica, y quizá incluso por el resurgimiento del COVID, pero tómate un momento para mirar el escaparate de la reimaginación irregular del mundo de LV por parte de Kusama y te resultará imposible no sonreír. Y lo que es mejor, esta es solo la primera de dos entregas. El próximo lote de productos con más obras de su firma llegará a finales de marzo, un recordatorio de que hay muchos desarrollos de moda interesantes, distractores, y posiblemente incluso emocionantes, que darán forma a nuestra autoexpresión y a nuestros guardarropas en 2023.

¿Qué más puedes esperar?

El cambio Gucci Vibe (y otros estrenos)

Los creadores de estilo de todo el mundo se sorprendieron cuando Alessandro Michele, el diseñador que transformó Gucci de un avatar chapado en oro y con piel de pitón de aspiración hard-core a una gran mezcolanza de emoción, producto e identidad, anunció en noviembre que dejaba el cargo. Su salida deja un enorme vacío en una megamarca de lujo, por no hablar de la cultura pop en general, y plantea la cuestión de qué ocurrirá a continuación: ¿más de lo mismo o un giro radical? Quien llegue a la cima será responsable en parte de reajustar el estado de ánimo de la industria.

Hablando de nuevos puestos muy influyentes: más de un año después de la muerte de Virgil Abloh, Louis Vuitton aún no ha nombrado a un nuevo diseñador de moda masculina, pero corre el rumor que pronto lo hará. Aunque está por ver si el anuncio de LV o de Gucci se producirá antes del gran debut de la próxima temporada: Daniel Lee en Burberry. Lee es el célebre diseñador que dejó Bottega Veneta bajo sospechas a finales de 2021. La Semana de la Moda de Londres en febrero pondrá a prueba si es capaz de dar el mismo giro a la mayor casa de lujo británica y a su propia reputación.

Lo más probable es que por fin regrese Phoebe Philo

Cuando Phoebe Philo, también conocida como la Greta Garbo de la moda, anunció en julio de 2021 que volvería a la moda con su propia marca y su propio nombre, una población femenina adulta que llevaba cinco años intentando saber qué ponerse desde que Philo dejó su puesto de directora creativa de Céline se emocionó y gritó de alegría.

Después de todo, fue en Céline donde Philo se convirtió en la santa patrona de las mujeres adultas e inteligentes de todo el mundo, con su minimalismo de lujo discretamente complicado. Ahora volvía, ¡y bajo sus propias condiciones! ¡Alegría! El éxtasis.

El pasado mes de enero se prometió más información, pero ese mes y todo el año transcurrieron sin noticias de Philo. La apuesta inteligente dice que la marca Phoebe Philo por fin tendrá su debut en 2023. Las expectativas son más altas que uno de los tacones de aguja con plataforma de Lady Gaga.

Generadores de tendencias en las pantallas grande y chica

Es imposible ignorar el hecho de que las películas y el contenido de transmisión en continuo se han convertido no solo en megaeventos para ver, sino también en megaeventos de la moda, y que los diseñadores de vestuario son a menudo tan influyentes como cualquier diseñador de moda. Con este fin, dos estrenos tienen casi garantizado filtrarse en los armarios de todo el mundo.

El primero es “Daisy Jones & the Six”, la serie de Amazon Prime Video basada en el libro de Taylor Jenkins Reid cuyo estreno está previsto para el 3 de marzo, justo en medio de la Semana de la Moda de París.

La serie está protagonizada por Riley Keough en el papel de la protagonista, Stevie Nicks, y cuenta con una gran variedad de diseños de rock and roll y flower power de los años setenta, cortesía de Denise Wingate, la diseñadora de vestuario.

En julio llega el acontecimiento cinematográfico que se ha ido colando en las colecciones desde que se filtraron las primeras imágenes el año pasado: “Barbie”, de Greta Gerwig, con diseño de vestuario de Jacqueline Durran. Se espera un verano de rosa y amarillo neón, con el consiguiente revisionismo posmoderno de la paleta de la moda clásica.

Más drama con vestuario de la realeza

El 6 de mayo, el rey Carlos III será coronado de manera oficial, al igual que la reina consorte Camilla, y aunque el evento será supuestamente menos grandioso que la coronación de la reina Isabel II en 1953, proporcionará un momento para restablecer la agenda real después de las revelaciones del príncipe Enrique y Meghan (que continuarán este mes con la publicación de las memorias de Enrique). Prepárense para al menos una pizca de pompa y circunstancia, así como algo de ostentación y creación de imagen histórica por parte de la familia real inmediata, incluyendo a Guillermo, el príncipe de Gales; su esposa, Catalina, y sus tres hijos siempre bien combinados. Dado que, al parecer, el príncipe Enrique y Meghan también estarán invitados, la apuesta por el estilo será aún mayor.

El hecho de que la ceremonia de cuento de hadas se celebre solo unos días después de la Gala del Met, que este año se celebra en honor de Karl Lagerfeld y ofrece una visión diferente de la realeza de la moda, hará que sea una semana de la indumentaria para recordar.

Y algo de intriga del tribunal

En la moda se suele sentir horror por la posibilidad de ventilar disputas en tribunales, pero dos casos potencialmente importantes tendrán lugar a principios de este año en el Distrito Sur de Nueva York para que todos los oigan.

El martes se iniciaron los alegatos en el caso Adidas contra Thom Browne por infracción de marca y competencia desleal, en el que Adidas persigue a la marca de moda propiedad de Zegna (cuyo fundador es también el nuevo director del Consejo de Diseñadores de Moda de América) por el uso de cuatro y cinco rayas en su ropa deportiva, demasiado parecido al logotipo de tres rayas de Adidas. Dadas las crecientes sinergias entre los mundos de la alta costura y el deporte, el caso, que se prolongará durante las dos próximas semanas, podría tener importantes repercusiones en los armarios.

Luego, a finales de mes (suponiendo que las partes no lleguen antes a un acuerdo) llegará el caso Hermès contra Rothschild, siendo Mason Rothschild el artista que creó la serie MetaBirkin NFT —ese grupo de representaciones digitales de parecidos borrosos y coloridos de Birkin que también era un comentario sobre la cultura de consumo— con todas sus implicaciones potenciales sobre lo que ocurre cuando chocan cuestiones de moda, creatividad, expresión artística y el metaverso. Tal vez tu avatar, o el posible vestuario de tu avatar, por no hablar de la relación entre la moda y ese nebuloso ámbito de coleccionismo conocido como fichas no fungibles, nunca vuelva a ser el mismo.