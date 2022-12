La influencer ecuatoriana Luisa Espinoza se ha convertido en tendencia en su país y gracias a las redes sociales en casi todo Latinoamérica debido a las acusaciones de pornografía infantil que pesan en su contra.

Fue el pasado 20 de diciembre que la Fiscalía de su país natal dio a conocer que se había abierto una carpeta de investigación en su contra por uno de sus videos de Only Fans con contenido sexual junto a estudiantes menores de edad.

Y es que un video de la joven fue grabado a las afueras de un colegio en la ciudad de Guayaquil, Ecuador.

En el video la influencer se estaciona frente a la institución y comienza a platicar con los alumnos, quienes incluso portan el uniforme escolar, proponiéndoles que le tocaran los senos a cambio de dulces.

El momento quedó grabado en el video que Luisa Espinoza publicó en sus redes sociales, siendo no tan bien recibida por sus seguidores e internautas, y hasta Twitter le suspendió su cuenta, luego de que algunas personas la señalaran por abuso de menores.

Luisa eliminó el corto, pero ya era demasiado tarde y autoridades de Ecuador aseguraron que ya se había comenzado una investigación en su contra.

Ante esto, la influencer aseguró que todos los estudiantes fueron consultados para salir en el video: “Le preguntamos a los chicos antes de grabar y les dijimos que íbamos a tapar sus caras. Dijeron que sí. Yo les calculaba unos 16, 17 años. Hicimos el video, solo puse la parte en la que ellos me tocaron”, comentó para un portal local.

Y a pesar de que admitió que lo que hizo no fue correcto, dio a entender que esto no le parecía algo tan grave, ya que ahora los menores salen en videos en donde se drogan: “Solo me tocaron los senos cuestión de segundos, ya está”, dijo.