Madre golpea a su hija desnuda, la encontró con su marido (video)

Se observa en el clip que dentro de la casa se encuentran tres personas que no ayudaron a la joven . Dos de ellas se encontraban pegadas a las rejas viendo la riña, una de ellas hasta se une y le pega en la cabeza .

Según las redes, la mamá reaccionó de esa forma, al encontrarla con el marido, siéndole infiel con ella y eso desató la agresión, sin embargo, se desconoce si es la verdadera información.

Algunos usuarios manifestaron que es un hecho reprochable, señalando que ninguna de las personas presentes hizo algo para detener este tipo de violencia.

“Debería de denunciarla, para que vaya presa por bestia”, “eso no es una madre, es una malp#arida”, “Bruja de mierd* ¿por qué no sacó al marido y les entró a golpes? ¡Ah!, es que la chamita es más fácil de dominar y la hermanita también le cayó encima, se ríe y le pega. Bárbaro”.<br /> <br /> “Esa mujer debería estar presa y los que están viendo la golpiza y no abren la puerta para auxiliarla también... Eso es salvajismo puro...”, son algunos de los comentarios en la publicación.

Por ahora se desconoce el estado de la joven y de la identidad de ellas.

Con información de medios