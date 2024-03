Madres Buscadoras de Sonora: ¿Por qué es más fácil pactar con el narcotráfico que con el gobierno?

Ceci Patricia Flores Armanta, fundadora y activista del colectivo “Madres Buscadoras de Sonora”, ha revelado en una entrevista, los desafíos y frustraciones que enfrenta en su lucha por encontrar a sus familiares desaparecidos, resaltando la dificultad de obtener apoyo por parte del gobierno federal.

Flores Armanta ha compartido que, en muchas ocasiones, es más factible lograr un pacto con líderes del narcotráfico para permitirles buscar a sus seres queridos, que obtener el respaldo y la acción del gobierno federal en este ámbito. “Nosotros hemos solicitado en nuestras redes sociales pactos con los cárteles para que nos dejen buscar a nuestros desaparecidos para que no nos desaparezcan, no nos amenacen o no nos maten”, expresó.

