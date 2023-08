Madres buscadoras reclaman por salida de Karla Quintana de la CNB: “siempre fueron más efectivas unas palas”

“Su desempeño tan cuestionable hizo que se tardara en tomar la decisión. Ojalá pronto se le una Yuriria Rodríguez, titular de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas. La deuda de López Obrador con las víctimas de este país son muchas y no vamos a renunciar a una mejor atención” , dice el mensaje realizado por el colectivo.

A su vez, otros colectivos se unieron al posicionamiento de la líder de las madres buscadoras de Sonora, como Colectivo 10 de Marzo, quienes consideran que el desempeño de Karla Quintana en la búsqueda de personas desaparecida no fue aceptable.

TE PUEDE INTERESAR: Renuncia Karla Quintana como titular de la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas

Así como también se les unió el colectivo Sembrando Comunidad de Guanajuato, quienes denunciaron que la labor de Quintana al frente de la Comisión presentaba fallas, ya que eran “puras fotografías en redes, avalar comisionados amigos de gobernadores, no tener bitácoras de búsqueda, no tener una metodología de búsqueda adecuada. Eso no es un gran honor, mientras estabas como comisionada intentaste quedar en otro puesto”, relataron.